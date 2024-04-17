8字肯定新金管會主委彭金隆！黃天牧曝已通電話　2政策待完成

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黃天牧更透露，在新人事公布後，考量彭金隆昨日上午可能很忙，近中午時他才親自打電話向彭金隆祝賀，也和彭金隆說明，已指定金管會主秘蔡福隆擔任交接聯絡窗口，也已指示辦公室轉知金管會各局處室，全力配合520前交接準備工作。黃天牧強調，將積極配合未來新主委接任金管會工作，希望在交接期間提供彭金隆絕對充分的支持、支援及資訊，當然，在520之前，在彭金隆上任前也有機會交換意見。
被問到擔任金管會主委這3年多的感想，黃天牧說這應該4年前問，心得待5月再講。至於外界也關注他卸任後，是否會回學界或赴業界，黃天牧則說，「應該回家裡吧，，引起現場一片笑聲，他說，待卸下主委職務後，會陪陪家人。
不過，對於黃天牧未被留任，今日在財委會藍綠立委也給予黃天牧任內表現高度肯定，國民黨賴士葆還說，「我太早肯定你，害你丟官」，你做很好、人很拚，該嚴格的時候嚴格，該發展的就發展，你為何被換掉？黃天牧則回應，「這不是今天討論的議題，不用浪費時間在我身上，要看新主委，不是看我這要離開的人」，賴士葆則說至少要讓大家知道你是好官，沒繼續做是國家的損失，準閣揆卓榮泰聽到也許會讓你當政委。
民進黨立委吳秉叡也表示，他在財委會第13年，黃天牧是他遇過做最好的金管會主委，有為有守，理性回答問題，他對黃天牧高度肯定，現在因階段性因素未續任，這是國家重大損失，也謝謝黃天牧讓國家有這樣的政務官，讓大家看到非常大的模範。
民進黨立委郭國文對黃天牧 ，這段時間你辛苦了，對於黃天牧任內施政也給予「行穩漸進」的肯定，還說就他觀察未續任是「因任期因素，而非個別因素」，並詢問黃天牧對新任主委彭金隆有沒有期許？黃天牧表示，他跟彭金隆是舊識，並以8字形容彭金隆「歷練完整，學驗俱優」，昨日也通過電話，上任前還有機會交換意見。
至於還有什麼未完成政策？黃天牧說，虛擬資產專法9月底前要完成，這是大家很關心的，還有社會關注「先買後付（BNPL）」這些議題都要再研擬討論，新任主委彭金隆非常有能力，應該可以處理的很好。
對於被詢問現在心情是否感到如釋重負？黃天牧表示，如釋重負要等5月20日後，金融情況經緯萬端、瞬息萬變，未來還有1個月，像台股昨天就跌了500點，「我現在如釋重負？好像不太容易。」未來1個月說長不長、說短不短，他與金管會同仁還是會兢兢業業，做好金融監理工作，讓金融市場穩定與發展並重，完好交接給新任的彭主委，是金管會的共同的目標，還有一個月會繼續努力。
對於財經內閣人事公布前被媒體影射金管會有官員赴大香山招待所，黃天牧再次澄清，他一大早就聯繫各局處要求內部先了解，政風單位主動從科長以上同仁簽聲明書，表示這件事情是子虛烏有，在政府服務這是最基本官箴，對部分媒體用這方式來污衊金管會，他非常遺憾，要鄭重澄清。