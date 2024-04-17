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資深法官「猥褻5女同事」！監院全數彈劾　士院根本沒人想審

▲士林地院資深法官蔡明宏遭控長期猥褻、性騷擾5名女同仁，期間長達20年，上（3）月14日遭監察院委員會13票全數通過彈劾。（圖／翻攝google街景）
▲士林地院資深法官蔡明宏遭控長期猥褻、性騷擾5名女同仁，期間長達20年，上（3）月14日遭監察院委員會13票全數通過彈劾。（圖／翻攝google街景）

記者孫唯容／綜合報導

士林地院資深法官蔡明宏遭控長期猥褻、性騷擾5名女同仁，期間長達20年，上（3）月14日遭監察院委員會13票全數通過彈劾，移請懲戒法院，盼給予最嚴重懲處。不過，蔡明宏卻發聲明喊冤，痛批慘遭「集體誣陷」，將會自證清白。據了解，蔡明宏曾任行政庭長，與每位法官都相熟，士院當初在分案前，就有不少人有壓力，不想抽到此案，就連分案後，合議庭一度還問被害人要不要聲請移轉管轄，根本沒人想接手審理。

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士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，遭爆在車上對女書記官、女法官吸胸及亂摸私密部位，監察院上月判定蔡明宏慣犯行徑凸顯其嚴重欠缺自我控制能力，這不僅造成5名被害人長期之精神痛苦與陰霾，同時更直接重挫法官形象與職務尊嚴、嚴重減損民眾對司法之信賴，故監察院彈劾審查會以13票全數通過彈劾蔡明宏，並移請懲戒法院審理。

監委高涌誠表示，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，是經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。

不過，事後蔡明宏不滿發聲明，痛批本人對於監察院罔顧事實的決議極感遺憾，本人接受約詢後， 即於3月8日提出書面陳述資料及能證明本人被誣陷的證據， 然監察院均未予以審酌，隨即於3月12日即通過彈劾決議， 顯然於本人提出有利證據之前，即已寫好彈劾案文，已有預設立場，對於本人提出的書面資料及能證明本人被誣陷的有利證據，也置若罔聞，一昧的偏聽虛構、違常的片面指訴， 空言妄斷。

蔡明宏說，加上有心人士意圖以多人不實指控，累積製造成罪風向輿情，隨著越來越多負面印象累積，將本人形容成瘋癲不堪、十惡不赦的色狼，使本人百口莫辯，縱使提出能證明本人被誣陷的事證，仍然無法獲得看見與正視，在這種集體誣陷的氛圍中，公平和理性早已被遺忘，殺人滅口式毁人聲譽背後的真相也隨之湮滅而不為人知。本人會盡一切力量， 自證我的清白。

根據《鏡週刊》報導，在士院任職20多年的蔡明宏曾任行政庭長、幾乎與每個法官熟識，期間他甚至還聲請傳喚多位法官為證人、證明其未犯案，因此士院當初分案前就傳出不少人都有壓力、不想抽到此案，且合議庭還一度問被害人是否要聲請移轉管轄，根本沒人想接手審理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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