資深法官「猥褻5女同事」！監院全數彈劾　士院根本沒人想審

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監委高涌誠表示，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，是經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。
不過，事後蔡明宏不滿發聲明，痛批本人對於監察院罔顧事實的決議極感遺憾，本人接受約詢後， 即於3月8日提出書面陳述資料及能證明本人被誣陷的證據， 然監察院均未予以審酌，隨即於3月12日即通過彈劾決議， 顯然於本人提出有利證據之前，即已寫好彈劾案文，已有預設立場，對於本人提出的書面資料及能證明本人被誣陷的有利證據，也置若罔聞，一昧的偏聽虛構、違常的片面指訴， 空言妄斷。
蔡明宏說，加上有心人士意圖以多人不實指控，累積製造成罪風向輿情，隨著越來越多負面印象累積，將本人形容成瘋癲不堪、十惡不赦的色狼，使本人百口莫辯，縱使提出能證明本人被誣陷的事證，仍然無法獲得看見與正視，在這種集體誣陷的氛圍中，公平和理性早已被遺忘，殺人滅口式毁人聲譽背後的真相也隨之湮滅而不為人知。本人會盡一切力量， 自證我的清白。
根據《鏡週刊》報導，在士院任職20多年的蔡明宏曾任行政庭長、幾乎與每個法官熟識，期間他甚至還聲請傳喚多位法官為證人、證明其未犯案，因此士院當初分案前就傳出不少人都有壓力、不想抽到此案，且合議庭還一度問被害人是否要聲請移轉管轄，根本沒人想接手審理。
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