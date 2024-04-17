Kawhi Leonard是最後一塊拼圖！美國男籃「夢幻隊」完整名單出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
現年32歲是NBA數一數二的防守大鎖，本季出賽68場是Kawhi Leonard自2016-17年賽季以來新高，平均上場時間為34.3分鐘，交出場均23.7分、6.1籃板、3.6次助攻，整體投籃命中率為52.5％。
美國男籃在去年世界盃僅拿下第4名，本屆奧運由主帥勇士Steve Kerr領軍，以詹皇LeBron James（現效力洛杉磯湖人）、Stephen Curry（現效力金州勇士）、Kevin Durant（現效力鳳凰城太陽）、Anthony Davis（現效力洛杉磯湖人）等人為主，搭配Joel Embiid（現效力費城76人）、Jayson Tatum（現效力波士頓賽爾提克）、Devin Booker（現效力鳳凰城太陽）、Tyrese Haliburton（現效力印第安納溜馬）、Anthony Edwards（現效力明尼蘇達灰狼）、Jrue Holiday（現效力波士頓塞爾提克）、Bam Adebayo（現效力邁阿密熱火）與Kawhi Leonard（現效力洛杉磯快艇）等人的名單。
值得一提，美國男籃本屆奧運除了要爭取5連霸，聯盟中的「三巨頭」Stephen Curry、Curry、LeBron James、Kevin Durant也都各有目標，Curry將爭取生涯首座奧運金牌，Durant則是在2012倫敦奧運、2016里約奧運以及2020東京奧運都拿下金牌，今年將挑戰第4面奧運金牌，若能成功如願將成為首位擁有4面奧運金牌的NBA球員，而LeBron James則是要爭取個人生涯第3面奧運金牌。
美國奧運夢幻隊12人名單：
主帥：Steve Kerr（金州勇士）
中鋒：
Joel Embiid（費城76人）、Bam Adebayo（邁阿密熱火）、Anthony Davis（洛杉磯湖人）
前鋒：
LeBron James（洛杉磯湖人）、Kevin Durant(鳳凰城太陽）、Jayson Tatum（波士頓塞爾提克）、Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼）、Kawhi Leonard（洛杉磯快艇）
後衛：
Stephen Curry（金州勇士）、Devin Booker（鳳凰城太陽）、Jrue Holiday（波士頓塞爾提克）、Tyrese Haliburton（印第安納溜馬）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁