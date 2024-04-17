NBA附加賽分析／勇士王朝搖搖欲墜　對國王這一戰若輸今夏恐解體

Kawhi Leonard是最後一塊拼圖！美國男籃「夢幻隊」完整名單出爐

▲快艇當家球星Kawhi Leonard加入美國男籃夢幻隊，出征巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇當家球星Kawhi Leonard加入美國男籃夢幻隊，出征巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

Kawhi Leonard來了！美國籃協在昨（16）日公布今年法國巴黎奧運男籃隊12人大名單中的11人，在今（17日）根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski表示，「NBA洛杉磯快艇當家球星Kawhi Leonard，將成為美國男籃的第12人。」Kawhi Leonard現在效力於快艇，他將跟LeBron James（現效力洛杉磯湖人）、Stephen Curry（現效力金州勇士）等好手，一起努力，為美國隊5連霸貢獻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，「在過去幾週，美國男籃國家隊總管Gramt Hill，陸續會見名單中的12名受邀成員，美國男籃在今（17）日確認，Kawhi Leonard將加入巴黎奧運名單的陣容中。」

▲快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）加入美國男籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）加入美國男籃。（圖／美聯社／達志影像）
現年32歲是NBA數一數二的防守大鎖，本季出賽68場是Kawhi Leonard自2016-17年賽季以來新高，平均上場時間為34.3分鐘，交出場均23.7分、6.1籃板、3.6次助攻，整體投籃命中率為52.5％。

美國男籃在去年世界盃僅拿下第4名，本屆奧運由主帥勇士Steve Kerr領軍，以詹皇LeBron James（現效力洛杉磯湖人）、Stephen Curry（現效力金州勇士）、Kevin Durant（現效力鳳凰城太陽）、Anthony Davis（現效力洛杉磯湖人）等人為主，搭配Joel Embiid（現效力費城76人）、Jayson Tatum（現效力波士頓賽爾提克）、Devin Booker（現效力鳳凰城太陽）、Tyrese Haliburton（現效力印第安納溜馬）、Anthony Edwards（現效力明尼蘇達灰狼）、Jrue Holiday（現效力波士頓塞爾提克）、Bam Adebayo（現效力邁阿密熱火）與Kawhi Leonard（現效力洛杉磯快艇）等人的名單。

值得一提，美國男籃本屆奧運除了要爭取5連霸，聯盟中的「三巨頭」Stephen Curry、Curry、LeBron James、Kevin Durant也都各有目標，Curry將爭取生涯首座奧運金牌，Durant則是在2012倫敦奧運、2016里約奧運以及2020東京奧運都拿下金牌，今年將挑戰第4面奧運金牌，若能成功如願將成為首位擁有4面奧運金牌的NBA球員，而LeBron James則是要爭取個人生涯第3面奧運金牌。

美國奧運夢幻隊12人名單：

主帥：Steve Kerr（金州勇士）

中鋒：

Joel Embiid（費城76人）、Bam Adebayo（邁阿密熱火）、Anthony Davis（洛杉磯湖人）

前鋒：

LeBron James（洛杉磯湖人）、Kevin Durant(鳳凰城太陽）、Jayson Tatum（波士頓塞爾提克）、Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼）、Kawhi Leonard（洛杉磯快艇）

後衛：

Stephen Curry（金州勇士）、Devin Booker（鳳凰城太陽）、Jrue Holiday（波士頓塞爾提克）、Tyrese Haliburton（印第安納溜馬）

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


詹皇、Curry與KD進夢幻隊！美國男籃前進巴黎奧運　豪華陣容曝光

美國夢幻隊好大團！Irving表態想打　巴黎奧運力拚金牌5連霸

NBA／新美國夢幻隊將成型！Haliburton、AD也承諾會參加巴黎奧運

詹皇、柯瑞與KD組史上最強！巴黎奧運男籃美國夢幻隊大名單出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生