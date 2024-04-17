台積電法說前夕站回800元　2萬點回來了！台股止跌回升

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股漲跌不一，明天召開法說會的台積電，法說前夕開盤止跌回漲，開盤一度上漲14元，來到802元，成功站回800元關卡；鴻海開盤上漲2元，來到143元；聯發科上漲15元，來到1070元。
美國聯準會主席鮑爾在昨日的一場談話中透露，通膨問題缺乏進一步的進展，暗示聯準會將不會在兩週後舉行的會議上宣布降息。鷹派談話一出，推動美債殖利率狂飆，2年期美債殖利率一度飆破5%，10年期美債殖利率也逼近4.7%。
美債殖利率走高，導致美股昨日漲跌不一，道瓊指數上漲63.86點或0.17%，收37798.97點，終止連六跌的態勢；那斯達克指數下跌19.77點或0.12%，收15865.25點；標普500指數下跌10.41點或0.21%，收5051.41點；費半指數上漲41.43點或0.89%，收4720.53點。
科技五大天王只有微軟收漲，蘋果跌1.92%，Meta跌0.09%，Alphabet跌0.30%，亞馬遜跌0.16%，微軟獨漲0.23%。其他科技股的表現，艾司摩爾漲2.31%，科磊漲2.18%，超微漲1.96%，應材漲1.85%，輝達漲1.64%，博通漲1.40%，美光漲0.33%，高通跌0.74%，英特爾跌0.14%。
即便如此，台股ADR全數收黑，台積電ADR跌0.24%，日月光ADR跌0.74%，聯電ADR跌2.05%，中華電信ADR跌1.19%。
黃金價格昨日走穩，主要是因為中東緊張局勢帶來的避險需求，抵銷了鮑爾鷹派發言所帶來的衝擊，6月交割的紐約黃金期貨下跌1%，收在每盎司2407.8美元，現貨黃金交易穩定在每盎司2382.72美元。