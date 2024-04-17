蘋果庫克親訪河內！宣佈擴大投資越南 已投入5200億元
蘋果（APPLE）公司執行長庫克（Tim Cook）15日抵達越南河內，展開為期兩天的訪問行程，他在昨（16）日公開宣佈將加碼投資越南，雖然尚未公佈具體金額，不過蘋果自2019年以來便透過供應鏈廠商，陸續在越南投入近400兆越南盾（約新台幣5200億元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《美聯社》，庫克與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會晤，他承諾將會擴大投資給在越南設廠的供應鏈廠商，他更表示自從2019年後蘋果對越南的投資早已加倍金額。「越南真的是一個獨特的國家，既漂亮又充滿活力。」
庫克此行除了將宣佈對越南的投資承諾，還提供資金支持當地學校的潔淨水源計畫。庫克在15日飛抵越南，他與藝術家共飲越南特色飲品「蛋咖啡」，並和當地的程式設計師、內容創作者和供應鏈廠商會面。
事實上自從中國在2019年因疫情試圖阻撓蘋果出貨後，蘋果便準備將事業重心移往印度或越南。過去十年以來，越南當地負責組裝蘋果產品的企業，數量已增加四倍之多。蘋果不僅將iPhone生產線大舉轉移到印度，也計畫將MacBook系列的製造基地遷往越南，降低中國製造的比例，以避免中美衝突帶來的經濟損失。