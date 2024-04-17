黃曙光請辭稱「身心俱疲」！邱國正肯定：做人做事很盡職
民進黨政府全力推動潛艦國造，首艘國造原型潛艦「海鯤軍艦」正執行泊港測試（HAT）最後測試項目。不過，國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光昨日傳出請辭，並發出370字聲明稱「身心俱疲、無關政治」。對此，國防部長邱國正今（17）日受訪表示，他肯定黃曙光是相當盡職的人，「他個人心裡面的感受，我可以感同深受」，所幸團隊推動不是一個人主導，不會因爲一個人就改變。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。會前媒體詢問黃曙光請辭一事，邱國正表示，他跟黃曙光共識過，他首先要肯定黃曙光，不管做人做事，都是相當盡職的人，幾乎每次相處都從他身上學到許多，認真做事情。
邱國正說，黃曙光請辭他是事後才知道，「他個人心裡面的感受，我可以感同身受」，他怎麼樣去調適，也是經過一番努力調整，大概反應出他的身心俱疲，對整體工作來講，國防部會做評估，所幸平時這些工作推動，都有團隊主導，不是一個人主導，團隊平時跟他相處以後，大概要走的方向、走的步調都取得一致，至於心理上會受到影響，這有待評估，但是對工作推動大致不會產生阻礙。
媒體問潛艦國造團隊會解編嗎？邱國正表示，專案小組成員有些都是現役，可以持久工作，不會因為個人改變。