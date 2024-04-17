中國網友不安！蘋果執行長出訪越南　憂蘋果變心了

蘋果（APPLE）公司執行長庫克（Tim Cook）15日飛抵越南河內，並展開為期兩天的訪問，更承諾將加碼投資越南。他此行會見當地藝術家並共飲越南特色飲品「蛋咖啡」，也和當地的程式設計師、內容創作者和供應鏈廠商會面。消息傳回蘋果工廠聚集地中國，引發中國網友對投資決策的不安。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，雖然蘋果尚未公布未來投資的金額或規模，蘋果自2019年以來便透過供應鏈廠商，陸續在越南投入近400兆越南盾（約新台幣5200億元）。蘋果執行長庫克上個月底訪問中國，強調對於蘋果供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方。 然而中國大部份網友對庫克本月訪問越南之行感到不安，有微博網友說：「對於像蘋果這樣的美國企業，我們不能盲目相信他們的言辭。他們可能表面上讚美某個國家，但實際上卻可能有著不同的動機和目的。」
中國網友普遍認為蘋果將加速移轉工廠至印度和越南，並降低對中國製造的依賴，而本次庫克出訪越南便是一個重大的「警訊」。
事實上自從2019年後蘋果積極佈局越南和印度，畢竟越南和印度除了是蘋果製造生產線的選擇，也是蘋果可開發的潛力新市場。有鑑於大量人口開始使用iPhone手機，蘋果在去年5月落地越南開設網路商店，並在8月開通APPLE Pay服務，足見蘋果鐵了心要發展東南亞市場的決心。