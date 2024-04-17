北京半馬賽事爆發「放水案」！中國選手何杰自爆：我其實是受害者
北京半程馬拉松賽事14日結束，不過在近期爆發三名非洲來自肯亞的跑者，疑似放水讓中國選手奪金的爭議，據了解，北京體育局等官方已著手調查，甚至引發世界田徑總會關注，奪金的何杰自爆其實是「受害者」，肯亞選手則改口當俗稱「兔子」的「配速員」，何杰表示：「我是這個事件裡的受害者。我不知道該怎麼樣做，只知道只要從起點發槍的那一刻就要全力以赴的對待比賽，我只能做好自己就行。」
記者吳政紘/綜合報導
關鍵在於這3位非洲跑者衣索比亞比基拉（Dejene Hailu Bikila）、肯亞凱特爾（Robert Keter）、馬納蓋特（Willy Mnangat），原為領先集團，終點前卻一起放慢速度，「護送」何杰率先壓線。有不少中國網友發出何杰在社交平台粉絲群內回應爭議的截圖，何杰回應：「上了賽場我的職業素養不允許我退賽，我也不需要這個冠軍去證明自己。」、「現在收到很多不友好的評論和私訊，確實讓我本人感到心寒和不解。」
根據英國廣播公司（BBC）體育頻道報導，一名肯亞選手向該頻道表示自己是「配速員」。他說，有四名跑者簽了約當配速員，要協助何杰打破的1小時2分33秒的中國紀錄，其中一名跑者未跑到終點。但是何杰最終成績為1小時3分44秒，未如願打破紀錄。
可以從影片看到，賽事主播還說這四人「很有默契」，加上肯亞選手也沒有特別穿上配速員的服裝，以及最後也獲獎拿到第二名，這起事件也引起國際馬拉松相關人士討論，世界田徑總會也很關注，何杰這次成績也可能被取消。
25歲的何杰來自中國寧夏地區，目前是中國男子馬拉松國家隊成員、杭州亞運會冠軍、中國男子馬拉松紀錄保持者，是中國最被看好的長跑明星，在世界田徑總會的男子馬拉松選手排名居全球第77名，有機會將在7月巴黎奧運上取得亞洲最佳成績。
賽後何杰表示：「我是這個事件裡的受害者。我不知道該怎麼樣做，只知道只要從起點發槍的那一刻就要全力以赴的對待比賽，我只能做好自己就行。」
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