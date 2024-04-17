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天氣預報／今全台悶熱！入夜鋒面來襲　明「雨區擴大」北台灣降溫

▲今日各地高溫悶熱，白天高溫皆可達攝氏30度以上，但明天受鋒面影響，中北部容易有雷陣雨發生，並伴隨強陣風。（圖／記者陳明安攝）
▲今日各地高溫悶熱，白天高溫皆可達攝氏30度以上，但明天受鋒面影響，中北部容易有雷陣雨發生，並伴隨強陣風。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

把握今天的好天氣！天氣風險公司分析師柯聿寧指出，今（17）日各地高溫悶熱，白天高溫皆可達攝氏30度以上，台東要留意局部攝氏36度以上的極端高溫，今晚鋒面接近，明（18）日中北部容易有雷陣雨發生，並伴隨強陣風，雨勢相當明顯，週五（4/19）雨量減少，一直到週末都回到多雲到晴的天氣。

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柯聿寧說明，今天相較昨（18）日炎熱，中南部內陸至近山區、背風側的台東有攝氏36度或以上的高溫，下半天中北部山區有少量短暫雨機會，晚間隨鋒面接近，北海岸也開始有降雨機會。

▲明日全台各地多雲到晴，週四新一波鋒面通過，是本週天氣最不穩的一天。（圖／中央氣象署提供）
▲今日全台各地悶熱，明天扎實的鋒面通過，是本週天氣最不穩的一天。（圖／中央氣象署提供）
明天是本週天氣最不穩的一天，清晨開始受鋒面通過影響，中北部有雷陣雨，可能帶來比較強的對流，中北部可能引發雷電、強陣風、短時較強的雨勢，鋒面約在下半天減弱，北方涼空氣屆時南下到中北部、氣溫稍微轉涼，南部溫度也會略降，中南部山區午後熱對流發展，會有局部短暫陣雨。

週五下半天各地回溫，午後山區到中北部近山區有短暫雨，週六各地回到比較穩定、偏熱的天氣，好天氣可維持到週日上半天，週日下半天北方再度有微弱鋒面接近北部，但影響程度不明顯，山區降雨機率提高。

下週一微弱鋒面在台灣北方，各地雲量增多，午後山區降雨也較多，溫度感受悶熱，下週二鋒面移至台灣上空活動，中北部又有短暫陣雨或雷雨機會，下週三鋒面結構更明顯，各地都有雷陣雨發生機率，且短時雨勢較大，下週四降雨減緩，提醒民眾，時序逐漸進入四月下旬，鋒面影響的頻率或時間有變多的趨勢，天氣變動比較大。

▲近期天氣悶熱，各地高溫普遍可達攝氏30度以上，只有週四、週五鋒面通過時，北台灣會略為降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲近期天氣悶熱，各地高溫普遍可達攝氏30度以上，只有週四、週五鋒面通過時，北台灣會略為降溫。（圖／中央氣象署提供）

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