統神YT頻道遭官方移除！兒少話題觸犯規定 超慘下場曝：被鎖臉了
知名實況直播主「統神」張嘉航因對黃子佼購買未成年少女不雅片，脫口說出「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊，怎麼樣？」引發軒然大波，許多廠商紛紛切割取消合作，今（17）日凌晨網友發現統神官方YouTube頻道「統神大戲院」已被官方移除，透露統神基本上被YouTube「鎖臉」了。
記者薛羽彤／綜合報導
今日凌晨有網友在PTT發文指出，「統神YT頻道被移除了！」原PO表示「之前是被003隱藏起來，現在是真的被YT刪頻道了，真的有必要嗎…有點誇張了吧？」他點入統神的頻道，顯示出「無法瀏覽這個頁面。不便之處，敬請見諒。請嘗試搜尋其他內容」的警示標語。
統神因失言惹出風波，現在連YouTube頻道也被官方移除，網友見狀紛紛表示，「兒少就是天條自己要去碰的怪誰」、「歐美平台，兒童就是死罪」、「他其他頻道會一起下去嗎，我記得YT會搞連坐」、「這咖終於下去了，社會亂源之一」、「有些話題是真的不能隨便講的」。
此外，也有網友貼出根據YouTube規定，內容提到如果頻道遭終止，「不得使用或建立其他YouTube頻道來規避這項處分，也不得將自有頻道借給其他受到中止處分的使用者」。網友直言，統神基本上是被YouTube「鎖臉」了，認為他在別的頻道露臉應該也不行。
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