前NCC委員當詐騙「門神」遭訴 黃揚明：當一輩子公務員實在悲哀
前NCC委員蕭祈宏遭查違反旋轉門條款，離職不到3年就擔任一家二五電訊業者顧問，而該家公司也因涉詐欺遭檢方起訴，蕭祈宏雖未涉詐，但檢方仍依違反公務員服務法起訴。對此，資深媒體人黃揚明今（17）日感嘆，當了一輩子公務員，卻貪圖每月5萬元的顧問費用捲入詐騙案，非常離譜、實在悲哀。
記者陳宜加／台北報導
雲林地檢署去年偵辦雲林縣民遭詐騙案件，追查人頭卡手機門號，查出共3家第二類電信業者以合法掩護非法，販售會誤導檢調辦案方向的黑莓卡、比特卡，更赫然發現曾任NCC委員的蕭祈宏違反旋轉門條款，離職不到3年就擔任其中一家二五電訊業者的顧問，去年起以他兒子的銀行帳戶每月領取5萬元顧問費，依違反公務員服務法起訴。
雲林地檢署指出，蕭祈宏前2020年8月1日起擔任通傳會委員，2022年7月31日退職生效。蕭祈宏明知其為公務員，離職後3年內不得擔任與其離職前5年內職務直接相關營利事業顧問，且明知二五電訊公司經營電信事業，與其任職通傳會委員職務有直接相關，竟為牟取私利，2023年6月起受二五電訊公司負責人聘任，擔任顧問直至2024年3月間以其子名下的玉山銀行帳號帳戶領取每月折合新台幣5萬元（換算美金約1500元至1600元）的固定薪資，共計50萬元。
黃揚明今天在臉書發文表示，「非常離譜.....當了一輩子公務員，還做到NCC委員，卻因貪圖每月5萬元顧問費用捲入詐騙案，因違反公務員服務法的旋轉門條款被起訴，實在悲哀....」