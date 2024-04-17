搭高鐵玩國旅下殺69折！最高「住飯店不用錢」　今天起每週三開搶

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可樂旅遊提到，「高鐵假期優惠活動」精選超過500項商品，將「高鐵」結合豐富多元旅遊元件，包含住宿、租車、樂園、美食、深度旅遊體驗等，想自由安排行程的旅客，可選擇「高鐵+住宿」商品，推薦「台北時代寓所自由行2日」、「和逸飯店、高雄中山館自由行2日」；熱愛美食的旅客，不妨參考「台北喜來登大飯店十二廚自助餐輕鬆遊1日」、「台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐輕鬆遊1日」；預計從中、南部出發到機場的旅客，可以參考「桃園城市商旅航空館自由行2日」，漫遊航空城小憩，再前往搭機。
另可樂旅遊亦有「高鐵+租車」商品。想體驗更深度、更精緻的國內城市旅行，「台南奇美博物館．禧榕軒大飯店精緻遊2日」不僅可搭乘高鐵指定彩繪列車，走訪台南知名奇美博物館、水交社化園區等景點外，2人同行再加碼贈卡娜赫拉的小動物造型包1個；「新竹司馬庫斯．採果精緻遊2日」安排探索上帝的部落—司馬庫斯，再到苗栗客家大院賞桐花，體驗鮮採番茄的樂趣，適合全家大小一同出遊。
也有搭高鐵送樂園，「日月潭好好玩．南投九族文化村輕鬆遊1日」適合親子或是與三五好友相揪旅遊，除九族文化村樂園遊樂設施外，行程包含搭乘「空中纜車」，絕對是飽覽日月潭全景的最佳角度；另特別推薦「屏東小琉球、海龜尋訪輕鬆遊2日」給想要體驗大自然風光的旅客，行程包含高鐵車票、高鐵左營站-東港站來回接駁、東港-小琉球船票，還有海上活動3選1，盡情享受陽光與海浪。
可樂旅遊「高鐵假期優惠活動」今（17）日起，連續4週每週三將於活動官網發送專屬優惠代碼，適用於「高鐵假期」全系列商品，限時限量。
另外，本週末將舉辦2024 TITF台中國際旅展，中部飯店獻出超狂折扣。像是台中日月千禧酒店即日起至4月29日止舉辦線上旅展。住宿券主打商品驚禧假期一泊一食，雙人平日入住日月客房含兩客自助百匯早餐每房每晚只要4,500元，原價13,860元，約提供3.2折折扣；完美饗樂一泊二食搭配日月客房住房及饗樂全日餐廳超人氣自助百匯早餐、晚餐各兩客，雙人平日入住每房每晚6,500元，原價16,254元，約3.9折。
聚餐不可少的餐券，則打出7.6折起，每人最低只要850元即可享用五星自助百匯一客。以極致美味及高空美景聞名的24樓極炙牛排館，推出午間品味套餐券，每套六張5,880元，平均每人只要980元即可享用原價1,298元平、假日午間品味套餐，下殺約7.6折。