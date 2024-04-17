潛艦後續7艦傳預算暴增逾2800億 邱國正：數量除以7說法有欠公允
民進黨政府全力推動潛艦國造，首艘國造原型潛艦「海鯤軍艦」正執行泊港測試（HAT）最後測試項目。總統當選人賴清德日前在聽取機密簡報後，表示7艘後續艦應一次做好，但傳出海軍日前初估7艘國造量產型潛艦預算竟超過2800億元，平均每艘潛艦成本高達400億元以上，讓國防部嚇了一跳。對此，國防部長邱國正今（17）日表示，他不認為是有人放話，今天來立院報告是把東西釐清。邱國正在備詢時表示，經費數量除以7的說法有欠公允
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備詢。媒體詢問潛艦國造經費暴增是否有人放話？邱國正表示，他不認為是有人放話，今天來立院報告是把東西釐清，不能講得太清楚，只是一個估計，原本多少錢，一平均就把價格拉高，台灣是民主自由的社會，大家各自表述，國防部就一一跟大家說明。
民進黨立委林楚茵質詢時詢問傳出後續7艘艦價格暴增一事，邱國正回應表示，不光是造艦，還有其他，數量除以7的說法有欠公允。
國民黨立委黃仁詢問造艦價格暴增一事，邱國正回應說，因為第一次做有些設施配備，第二次做希望能增加一些配備，量產後期望比原來價格低，數量除以7的說法有欠公允。
邱國正表示，整體運算多少未定，還是概估，整體運算除以艘次多少錢，來代表一艘多少錢，不是這樣算的。