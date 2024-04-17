藍營大咖遭爆是家暴慣犯 傅崐萁：不應有的狀況要導正
今（17）日週刊爆料，有藍營大咖是家暴慣犯，讓妻兒長期活在陰影之下。對此，國民黨立院總召傅崐萁回應，希望每一個家庭都能順利平安、和樂融融，家裡不應該有的狀況，都希望能導正。
記者許若茵／台北報導
有週刊報導指出，某藍營大咖出言羞辱妻兒，一度遭到通報。今傅崐萁赴立院交通委員會，會前受訪時回應，任何一個家庭的孩子都應該有順利平安健康成長的權利，不希望在任何一個家庭裡面有任何家暴的行為，所以今天《刑法》修正案也是保護孩子能平安長大，並希望每一個家庭都能夠順利平安、和樂融融，「家裡不應該有的情況，都希望他們能夠導正」。
傅崐萁提到，今天立院司法法制委員會會進行《刑法》第286條修正案審查，孩子在台灣成長環境能否平安順利健康成長，是每個家庭都非常關心的事情，但不斷有兒虐案發生，當這些孩子過程遭受大人凌虐，即使能順利成長，因為曾遭受虐待的身心，是不健康也是不完整的人格，未來都是社會非常重要的未爆彈，所以要全面嚇止兒虐發生，把以虐兒為樂事的不法分子繩之以法、加重刑責。
※【NOWnews 今日新聞
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