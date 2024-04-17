黃曙光請辭捍衛清白？吳子嘉挨告反擊：7萬字錄音檔送調查局檢驗
國安會諮委黃曙光日前傳出已向總統蔡英文表達辭去國安會諮詢委員、以及潛艦國造專案召集人，他也於17日發出聲明證實，內容提及「個人承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，他於去年11月到北檢告發黃曙光、海昌廠長柳思巍與前海軍顧問郭璽貪污、叛國，告發內容就是外傳將近7萬字的錄音檔；對於黃曙光2月告他民事訴訟，他表示會把整個錄音帶，在庭上請法官送給調查局去做檢驗。
記者王德蓉／綜合報導
吳子嘉因曾批黃曙光是「貪污犯」，今年2月遭提告妨害名譽及民事訴訟；黃曙光日前再提出刑事誹謗告訴，求償200萬，且還請辭國安會諮委及潛艦召集人職務，外傳就是為了捍衛自己清白。黃曙光17日也證實請辭消息，聲明中還提及「個人承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提昇，打擊詆譭軍人名譽與士氣，這些政治算計竟然將個人利益置於國家利益之上，敗壞社會風氣影響深遠，個人不能苟同，才正式提出告訴！以正視聽！」
對此，吳子嘉16日在政論節目《關鍵時刻》表示，他於去年11月到台北地檢署告發黃曙光、柳思巍、郭璽三人貪污罪、叛國罪，告發內容就是外傳將近7萬多個字的錄音檔，內容提到現任潛艦製造廠的廠長，跟廠商坐在一起講話，談到國防機密、武器系統，談到黃曙光的未來、說要去當甚麼官；此外，廠長在外面代表黃曙光講說，可以大包大攬、發包工程，承諾未來利益發包給韓國人，這些都被韓國廠商錄下來，「這當然茲事體大，這還只是其中一小環節」。
吳子嘉也說，他把錄音檔送到美國第三方鑑定機構，確定錄音檔是真的後才去告發；針對黃曙光2月告他民事訴訟，吳子嘉說，海軍後面很多老長官、很多將領私下跟我講說，黃曙光怎麼敢告你？吳子嘉表示，自己告發黃曙光等人到現在已經5個月，北檢遲遲沒有動作，被告也是好機會，「我已經跟律師講好了，我會把那整個錄音帶，在庭上請法官送給調查局去做檢驗。」