台積電法說會明登場！調高資本支出？設備股嗨起來、弘塑飆漲停

我是廣告 請繼續往下閱讀
市場傳出台積電目前寶山2奈米照原計畫穩步持續進行，估明（2025）年第4季量產，高雄2奈米廠則有加速趨勢，今年底開始裝機，較預期提前，目標2026年上半年量產，而寶山與高雄2個廠，初期月產能都是約3萬至3.5萬片，預計2027年合計產能衝破10萬片。
台積電法說會將在明日登場，外界除關注台積電海外建廠進度，也關心國內的先進製程進度，再來是先進封裝（CoWoS及SoIC）擴產進度，因此資本支出是否調升也成為焦點。台積電上次法說會預估，2024年資本支出280億至320億美元，70到80%用於先進製程，10%到20%成熟和特殊製程，10%先進封裝及光罩生產，不過也有一說認為本次法說會應不會改變資本支出計畫。
但台積電前景佳，0403大地震後迅速恢復產能驚艷國際，更表示全年展望不變，3月營收達新台幣1952.11億元，月增7.5%、年增34.3%。 累計2024年1至3月營收約為新台幣5926.44億元，年增16.5%，首季營收不僅創歷年同期新高，也超越財測高標。
雖然昨日台積電與台股受到國際地緣政治緊張與降息時程可能延後影響大跌，但今日台積電穩盤領軍上攻，相關設備族群全都嗨起來。台積電早盤漲14元，來到802元。弘塑飆漲停，均華、旺矽、志聖、穎崴、鈦昇漲5到8%，辛耘、信紘科、萬潤、雷科、家登、中砂漲1到4%。