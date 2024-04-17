2萬大關掰！台股血崩近600點　專家曝止跌回升時間點、留意1族群

台積電法說會明登場！調高資本支出？設備股嗨起來、弘塑飆漲停

▲台積電法說會明（18）日登場，由於高階製程在海內外持續擴建，外界關心資本支出是否可能提升，以及先進封裝產能進度，今（17）日相關設備股全部嗨起來。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電法說會明（18）日登場，由於高階製程在海內外持續擴建，外界關心資本支出是否可能提升，以及先進封裝產能進度，今（17）日相關設備股全部嗨起來。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電法說會明（18）日登場，由於高階製程在海內外持續擴建，外界關心資本支出是否可能提升，以及先進封裝產能進度，今（17）日相關設備股全部嗨起來。台積電早盤漲14元，來到802元，帶動大盤反彈超過200點，重回2萬點，相關設備股如弘塑飆漲停，均華、旺矽、志聖、穎崴、鈦昇漲5到8%。

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美國商務部本月8日與台積電簽署初步備忘錄，台積電將擴大在亞利桑那州的投資，增建第3座晶圓廠，將生產2奈米或更先進製程，大約2030年量產；第2座廠也將增加2奈米製程技術，外界也持續關注台灣擴產進度。

市場傳出台積電目前寶山2奈米照原計畫穩步持續進行，估明（2025）年第4季量產，高雄2奈米廠則有加速趨勢，今年底開始裝機，較預期提前，目標2026年上半年量產，而寶山與高雄2個廠，初期月產能都是約3萬至3.5萬片，預計2027年合計產能衝破10萬片。

台積電法說會將在明日登場，外界除關注台積電海外建廠進度，也關心國內的先進製程進度，再來是先進封裝（CoWoS及SoIC）擴產進度，因此資本支出是否調升也成為焦點。台積電上次法說會預估，2024年資本支出280億至320億美元，70到80%用於先進製程，10%到20%成熟和特殊製程，10%先進封裝及光罩生產，不過也有一說認為本次法說會應不會改變資本支出計畫。

但台積電前景佳，0403大地震後迅速恢復產能驚艷國際，更表示全年展望不變，3月營收達新台幣1952.11億元，月增7.5%、年增34.3%。 累計2024年1至3月營收約為新台幣5926.44億元，年增16.5%，首季營收不僅創歷年同期新高，也超越財測高標。

雖然昨日台積電與台股受到國際地緣政治緊張與降息時程可能延後影響大跌，但今日台積電穩盤領軍上攻，相關設備族群全都嗨起來。台積電早盤漲14元，來到802元。弘塑飆漲停，均華、旺矽、志聖、穎崴、鈦昇漲5到8%，辛耘、信紘科、萬潤、雷科、家登、中砂漲1到4%。


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