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花蓮震災善款累計9.9億元！捐款3大常見問題一次看

▲賑災基金會專案募款帳戶至4月17日07:00募得逾9.9億元，總捐贈筆數16萬筆。（圖／資料照片）
▲賑災基金會專案募款帳戶至4月17日07:00募得逾9.9億元，總捐贈筆數16萬筆。（圖／資料照片）

記者林志怡／台北報導

花蓮4月3日發生芮氏規模7.2的強震，導致當地出現眾多災情，賑災基金會專案募款帳戶至4月17日07:00募得逾9.9億元，總捐贈筆數16萬筆，募款金額已逼近原設定的募款目標，但目前規劃持續募款至原定的5月3日期滿，另基金會也針對民眾捐款常見的3大疑問進行解答。

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Q1：捐款收據怎麼拿？

基金會說明，因目前仍在持續募款，捐款筆數超過16萬筆，需要時間及人力整理，收據及感謝狀將於募款結束後開始製作，請民眾耐心等候。民眾如要索取收據，請提供捐款證明至賑災基金會辦理，傳真 （02-8912-7638） 或 Email （admin@tf4dr.org），另海外捐款僅提供電子收據，尚請見諒。

Q2：可以做臨櫃匯款嗎？

專案帳戶開設於臺灣土地銀行長春分行，民眾或企業如要辦理臨櫃匯款，請填寫正確資訊交由行員協助匯款，辦理跨行匯款亦免匯費。

基金會也提到，有海外人士反應：辦理海外匯款時，本專案帳戶名稱「Taiwan Foundation for Disaster Relief」名稱有無法輸入完整資料匯款情形，經與臺灣土地銀行確認，只要帳號確認正確，即使名稱不完整亦能完成匯款。

此外，自4月4日啟動專案募款後，目前可經由銀行匯款、ATM轉帳至臺灣土地銀行指定帳戶、挖貝平台線上刷卡、四大超商機台操作等方式捐款。民眾可自行選擇。

Q3：善款會用到哪裡去？

賑災基金會指出，目前已公布各類善款運用原則於網站上，可供民眾查詢，賑災基金會也將於募款結束後依公益勸募條例辦理公開徵信，如有不願揭露姓名者，請至本會網站下載捐款徵信不公開聲明書，填寫後提供賑災基金會辦理。

4月17日（晨間）募款進度摘要

截至4月17日07:00，收到愛心款項合計$ 994,545,836元，總捐贈筆數為160,396筆。分項如下：

臺灣土地銀行帳戶：$ 808,020,825

挖貝集資平台專案：$ 53,040,015

LINE Pay愛心捐款：$ 112,016,609

四大超商（4/15 07:00更新）：$21,468,387

合計$994,545,836

附註：4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，惟因各家統計時間有作業上差異，後續將於每週一統計前週金額，再一併計入，實際捐款金額以本會依公益勸募條例規定之公開徵信為準。

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