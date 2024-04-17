吳宗憲十指交扣馬尾正妹！親密照曝光 女子身分被認出：真羨慕
吳宗憲（憲哥）和結髮妻張葳葳廝守逾30年，育有3女1子，大女兒吳姍儒（Sandy）繼承爸爸衣缽，出道10年成為3座金鐘獎肯定的主持人，父女倆於公於私都是最佳拍檔。憲哥今（17）日凌晨在粉專上傳一張與吳姍儒十指交扣的背影照，感性道：「忘了今天所有的辛苦了！」不到半天吸引超過2萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
今天午夜近1點，吳宗憲發文透露，與吳姍儒從《小明星大跟班》節目收工，附上的合照，他緊緊牽著愛女的手，看似自攝影棚結束錄影走回後台，兩人邊走邊聊天，這一幕剛好被工作人員從後方拍下，憲哥寫下：「哇，今天錄五集真的很拚！但是十指緊扣...聊著聊著，就忘了今天所有的辛苦了！」
貼文一發布，綜藝教父王偉忠直呼：「跟女兒工作，太幸福！」寇乃馨也說：「真幸福的父女檔！」大批網友看得動容，「好幸福，真羨慕」、「真的，父女情深」、「以身示範的好爸爸！為人得到兒女的敬重，才會有這麼好的感情」、「現在還能夠和女兒十指緊扣的爸爸也太強了吧...」、「身旁有家人陪伴是全世界最幸福的事！」
吳宗憲2020年發長文表示，跟吳姍儒敞開心房深談，自認始終做不好父親角色，也常自我安慰，有了吳姍儒才開始學會當父親，盼望女兒一生平平淡淡、健健康康就好，「跟妳聊天，真的是非常快樂的事情...那是一個，只有我們兩個人才能懂的世界！木須龍再厲害也贏不了花木蘭，終究妳才是主角...」
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