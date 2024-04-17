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最新民調！鄭麗君滿意度比卓榮泰高　新內閣小野第一林佳龍居次

▲賴清德今正式公布首波內閣人事布局，由卓榮泰擔任新閣揆。（圖／記者吳翊緁攝，2023.04.10）
▲賴清德今正式公布首波內閣人事布局，由卓榮泰擔任新閣揆。（圖／記者吳翊緁攝，2023.04.10）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德即將上任，近日陸續公布新內閣名單，《鏡新聞》今（17）日公布最新民調指出，下任行政院長預計將由前民進黨主席卓榮泰接任，有37.4%民眾表示滿意、準行政院副院長將由前文化部長鄭麗君接任，48.2%民眾表示滿意；至於其他內閣名單，民眾最滿意作家小野將接任文化部長、內定外交部長林佳龍則是次之。

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《鏡新聞》今公布2024年四月政經民調第15波調查結果，本次調查就新內閣認同度、總統施政滿意度、與各政黨立委表現滿意度進行調查。

在新內閣調查方面，下任行政院長預計將由前民進黨主席卓榮泰接任，對於準閣揆卓榮泰有37.4%民眾表示滿意（8.4%非常滿意、29.0%還算滿意）、26.4%民眾表示不滿意（9.2%非常不滿意、17.2%不太滿意），36.1%未表態。

對下任行政副院長預計將由前文化部長鄭麗君接任，48.2%民眾表示滿意（12.4%非常滿意、35.8%還算滿意）；21.1%民眾表示不滿意（7.6%非常不滿意、13.5%不太滿意），30.7%未表態。 

其他新內閣人事布局，民眾對哪一位人選最滿意？民調顯示，文化部長作家小野第一滿意度為21.0%，第二是內定外交部長林佳龍滿意度為18.2%，第三為內定國防部長顧立雄滿意度為12.2%。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年4月14日至4月15日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話539人、手機539人，共1,078人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.93%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。

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