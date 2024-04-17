好市多「知名品牌拖鞋」下殺門市價一半！會員心動狂問：哪裡有貨
美式賣場好市多（Costco）因時常特價且CP值高，吸引許多會員定期挖寶。近日就有一名會員發現，賣場架上巴西知名拖鞋品牌正在特價，一雙只要349元，讓她驚喊「真的好便宜！」貼文曝光後立即引起熱議，許多同樣買貴的網友也嘆「以前在門市買要破千」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，她透露在好市多看到巴西品牌「Havaianas」的拖鞋特價349元，忍不住直呼「夏天要來了～ 看到巴西拖鞋真的好便宜！瞬間覺得以前買七八百塊錢一雙的自己是盤子」。
對此，不少網友們也驚呼，「以前在門市買要破千哈哈」、「今天現場試穿很好穿＋價格比外面優惠，立馬買一雙」、「真的很便宜，我在汐止店有看到」、「現在居然那麼便宜了嗎！以前都還花七八百元買耶」，還有許多會員瘋狂詢問「請問卡友哪間現場有販售」。
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，發現官網特價的基本拖鞋款式也要580元，確實比好市多貴上不少，但也有人反推「便宜是真的便宜，但跟門市的品質也真的差了很多，且鞋底很薄」。還有人另外推薦本土品牌「母子鱷魚」，「母子鱷魚的可以試看看，好穿造型顏色又多！台灣本土廠商用心製作」。