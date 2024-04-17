回顧政壇家暴案！童仲彥毆妻逾50次 林秉樞交往高嘉瑜變恐怖情人
《鏡週刊》今（17）日報導，「一名藍營大咖S在自家豪宅對出身企業望族的妻子P，以及未成年的兒子惡言相向、出言羞辱，甚至一度要把手機砸向兒子，不堪精神、言語暴力的P，當時忍不住哭著請豪宅保全通報家暴中心，讓此案在社福機關內部傳開。」不過國民黨都說對此沒有聽聞。而政壇過去家暴案例，最可惡的當屬前台北市議員童仲彥。
記者何哲欣／台北報導
2017年初，童仲彥的妻子李秀環自述6年遭家暴超過50次，衛福部也證實，據台北市家暴中心通報，李秀環遭家暴，2009年就接獲通報，社工人員持續積極介入，但李秀環認為自己資源足夠，不願接受服務，而社工人員仍持續關心，至於通報的詳細內容，基於個資，不便透露。童仲彥事後大言不慚說，他與李秀環早沒有愛，「我覺得我病了，我看到她就討厭！」
此外，曾被家暴的女性政治人物，則有民進黨前立委高嘉瑜、前台北市議員林穎孟。高嘉瑜2021年底與助理男友馬文鈺（小馬）分手，又與180公分的高帥男林秉樞戀愛，但兩人到飯店約會時，林秉樞發現高嘉瑜仍與馬文鈺互傳訊息，醋勁大發，先把高嘉瑜的東西都丟到房間外走廊，接著還痛毆高嘉瑜、限制高嘉瑜行動。高嘉瑜一開始疑因親密影片在林秉樞手上，不敢輕易提分手，之後經朋友勸說才報案。
林穎孟在2022年底競選議員連任時落敗，之後閃婚林致光，但9個月後又閃離。林穎孟之後證實，離婚是因家暴，結婚後多達38次，其中3次肢體受傷，還有無數次三字經辱罵，台中地院在去年8月核發暫時保護令。不過林致光對此反駁，並無家暴，還指控林穎孟在今年1月調解離婚時提出近千萬元要求，讓他難以接受。