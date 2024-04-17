吳卓源爆「舊愛交往期間重疊ØZI」！前任身分竟是瘦子表哥
▲吳卓源遭爆跟舊愛交往期間重疊ØZI，前男友的身分竟是瘦子表哥。（圖／吳卓源IG）
記者
洪生儒／綜合報導
2024-04-17 10:22:14
歌手吳卓源近期深陷小三疑雲，在被爆出介入朱軒洋和網紅Cindy的戀情之後，與她友好的陳芳語和瘦子的發文也紛紛引起網友議論，猜測吳卓源可能因為感情事件跟好友們鬧翻。如今又爆出瘦子的發文是在暗酸吳卓源，因爲她舊愛的身分竟是瘦子表哥，更傳出她在跟瘦子表哥交往的同時又和ØZI、陳星翰交好，甚至因為與ØZI的曖昧放閃照，遭疑她跟瘦子表哥交往時重疊ØZI無縫交往。
根據《鏡週刊》報導，吳卓源過去跟男友蔡先生交往期間曾2度被媒體拍到，後來兩人悄悄分手，原因也始終未曾公開。不過在吳卓源被爆出介入朱軒洋的戀情當小三後，蔡先生也在限動發文寫下「What a day」並附上一個哭笑不得的表情符號，讓外界好奇是否與他和吳卓源的過往戀情有關。而吳卓源在跟蔡先生交往期間，也毫不避諱的跟ØZI營造螢幕情侶的形象，甚至曬出男生環抱女生的照片，兩人一度傳出緋聞，也爆出ØZI可能是吳卓源與蔡先生分手的原因之一。 ▲吳卓源遭爆跟瘦子表哥交往時又與ØZI、陳星翰交好，甚至遭疑她跟瘦子表哥交往時重疊ØZI無縫交往。（圖／吳卓源IG） 此外，在吳卓源陷入小三風波之後，曾與ØZI有關係的Keanna（謝和弦前妻）也在社群上發文加入戰局，Keanna發文暗諷吳卓源並寫道，「吳的人設崩壞，身為受害者之一，我期待很久的畫面終於出現了！」加上過去Keanna與ØZI有過一段關係，也曾發文寫下，「一開始只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸頸肩不帶香水成份的誘惑，怎麼後來你把我的生活完全打亂。一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」，Keanna更直接在文末標記ØZI。 ▲在吳卓源被爆出介入朱軒洋的戀情當小三後，前任也在限動發文寫下「What a day」並附上一個哭笑不得的表情。（圖／吳卓源前任IG）
如今，Keanna加入戰局也更加深吳卓源和ØZI的複雜關係，在報導中也指出，比照吳卓源跟ØZI放閃照的日期，發現與前任蔡先生交往的時間線有所重疊。
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