出國玩領5000元！2024旅遊補助「月月抽」 完整申請步驟一次看
出國旅遊竟可以賺5000元！外交部領事事務局為鼓勵民眾出國主動登錄出國資訊，舉辦「出國登錄月月抽」活動，頭獎為新台幣5000元旅遊補助，只要出國前於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即可於出國次月獲得抽獎資格。
記者葉盛耀/綜合報導
領務局說明，「出國登錄月月抽」活動時間，即日起至12月31日止，持台灣護照出國旅遊，活動期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號（點此），完成「出國登錄」者，就可獲得得獎資格。
登陸步驟如下：
加領務局LINE官方帳號之後，點選最下方「跟著波鴿走透透」將跳出各選項，
➔點選「出國登陸」➔點選「填寫登錄資料」➔點選「個人出國登錄」➔進入「填寫資料頁面」，
完成後即可於出國次月獲得抽獎資格。
領務局表示，每個月會抽出2名頭獎得主，獲得價值5000元的Benefit Xpress福利即享券；二獎為2000元Benefit Xpress福利即享券，共3名；三獎是1000元福利即享券，共5名；四獎是波鴿頸枕組，共5名。
領務局會主動傳送得獎通知至得獎人LINE帳號，得獎人應回覆得獎通知，填入寫真實姓名、護照號碼及聯絡資訊，並上傳旅行證明文件照片，包括護照資料頁、電子機票頁面及護照「入」境外國章戳，以當作得獎資格核對及出國證明。