影／「崢統大戰」落幕！統神喊一笑泯恩仇 吳崢讚：道歉非常負責
「統神」張嘉航日前針對藝人黃子佼性醜聞一事，發表「沒那麼嚴重」等言論，與民進黨發言人吳崢強力譴責，2人還在直播、社群隔空交戰，被外界譽為「崢統大戰」。吳崢、張嘉航今（17）日上資深媒體人周玉蔻的廣播節目，2人釐清事情的前因後果，過程中統神多次認錯，也希望吳崢以個人身份向他致歉；但吳崢最後並沒有道歉，可2人最終仍握手言和，統神也強調「道歉有很多種方法。」
記者王德蓉／綜合報導
統神日前因黃子佼一事與吳崢在社群上交鋒，被外界譽為「崢統大戰」，最後經台北市議員苗博雅幫統神「上課」，才認錯道歉。吳崢、張嘉航今天也上周玉蔻的廣播節目《新聞放鞭炮》，把事情前因後果釐清，統神於過程中多次認錯，也希望吳崢以個人身份向他致歉；可2人聊了將近1小時，吳崢都沒有道歉，統神一度失去耐心，喊「那就這樣吧，我們還是沒有走完那步」。不過節目最後，兩人仍在周玉蔻的建議下仍握手言和。
吳崢、張嘉航事後也受訪，面對媒體提問握手是否真心，吳崢表示和統神當面對話、互相分享想法後，打壓統神非他的本意，而統神也非幫性犯罪開脫，2人已達成「性私密性影像外流非常嚴重、是很不好的行為」的共識；統神也表示，自己確實沒有經過深思熟慮就講出了那番言論，他也道歉了，對於吳崢當時在社群寫的文章，已在節目中一笑泯恩仇。
統神也強調，道歉有很多種方法，而吳崢也在旁補充說，兩人的本意不是要做對廝殺；最後吳崢也大讚統神，雖一開始有情緒，但後來對事件的處理非常好，統神勇於面對、也更正自己的說法，甚至在公開場合道歉，這是非常負責任的做法，也是KOL可以為社會正確價值觀很好的示範。