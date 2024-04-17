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3黨立委表現均不滿意高於滿意！民調：民眾最不滿民眾黨立委

▲2024大選後，國會呈現三黨不過半情形。（圖／何哲欣攝，20240412）
▲2024大選後，國會呈現三黨不過半情形。（圖／何哲欣攝，20240412）

記者陳佩君／台北報導

2024大選後，國會呈現三黨不過半情形，對於立法院2月開議以來，民眾對於三黨立委滿意度調查，據《鏡新聞》最新民調顯示，有近四成民眾滿意民進黨立委表現、國民黨38.9%、民眾黨30.6%，綠藍白三黨立委表現仍呈現不滿意高於滿意的情況。

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《鏡新聞》今公布2024年四月政經民調第15波調查結果，本次調查就新內閣認同度、總統施政滿意度、與各政黨立委表現滿意度進行調查。

對於新國會各政黨立委表現滿意度調查，民調顯示39.5%表示滿意民進黨立委整體表現（上次調查為40.7%）、43.6%不滿意（上次調查為42.3%）；國民黨立委整體表現，認為滿意的有38.9%(上次調查為36.8%)、不滿意為44.4%(上次調查為45.9%)；民眾黨立委整體表現認為滿意的有30.6%(上次調查為34.2%)、不滿意為48%(上次調查為46.7%)。

民調顯示，綠藍白三黨立委表現仍呈現不滿意高於滿意的情況，滿意度為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。

另外，總統蔡英文將於520卸任，其8年施政評價，有50.4%過半數的民眾表達滿意（17.3%非常滿意、33.1%還算滿意）、39.5%表示不滿意（18.6%非常不滿意、20.9%不太滿意）；交叉分析顯示，民進黨支持者91.5%高度肯定蔡英文，然而在野的國民黨支持者77.0%、與民眾黨支持者68.1%表示不滿意。

若以年齡交叉分析，年長族群對蔡英文施政成績滿意度較高，最高為70歲以上有63.9%、次為65-69歲有57.5%、以及30-34歲有52.2%過半數以上滿意蔡總統施政成績；惟55-59歲的民眾有51.5%過半數不滿意蔡總統施政。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年4月14日至4月15日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話539人、手機539人，共1,078人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.93%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。

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