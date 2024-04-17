最怕台股又嚇趴　專家喊話：定期定額好解方！這樣打包提高勝率

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對於下半年的ETF配置建議以及高股息ETF的選擇，國泰ETF研究團隊協理游日傑分析，高利率影響今年全球景氣趨緩，長線建議選擇固定收益的商品例如債券ETF，市場預期今年降息的步調不變，下半年策略可調整成「債大於股」，現階段大方向就是「領債息等降息」，但知道趨勢還要找對標的，才有機會提高報酬。
游日傑建議，債券ETF可選有月月配息跟收益平準金的國泰10Y+金融債00933B，指數持債包括摩根大通、花旗等大型銀行。而台股近期波動不小，挑選高股息ETF，首先就要考慮「安全感」，要考量成分股市值大小跟產業分散性，例如00878已經有快4年的成立績效，持股專注於大市值、ESG表現、有金融、半導體、電信等產業，可望達到安心領息的投資目標。
此外，國泰投信總經理張雍川也加碼推薦投資人關注半導體產業，他認為未來10年半導體將是市場主軸，而美股四大指數之一的費城半導體指數是全球最知名的半導體指數，涵蓋半導體全產業鏈，過去5年年化報酬率超過50%。
國泰費城半導體ETF 00830追蹤的就是費城半導體指數，指數4月下旬調整後，前三大持股將擴大到12%、10%、8%，等於是更全面的迎向AI大未來，可以說投資費半，就是投資在最受惠於AI趨勢的上中下游半導體產業鏈。去年費半指數飆升65％，今年以來持續保持亮眼漲勢，可趁近期受到通膨疑慮、中東戰火等因素短暫干擾，價格拉回時逢低進場，參與半導體上漲行情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。