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最怕台股又嚇趴　專家喊話：定期定額好解方！這樣打包提高勝率

▲台股昨（16）天單日下挫逾500點，今（17）日台股反彈回升，但投資人迫切想知道市場走勢如何？國泰投信總經理張雍川建議定期定額是好解方，同時透露如何「打包」可以提高勝率。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股昨（16）天單日下挫逾500點，今（17）日台股反彈回升，但投資人迫切想知道市場走勢如何？國泰投信總經理張雍川建議定期定額是好解方，同時透露如何「打包」可以提高勝率。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股昨（16）天單日下挫逾500點，今（17）日台股反彈回升，但投資人迫切想知道市場走勢如何？以及滿手ETF怎麼配會更好？國泰投信總經理張雍川出席線上講座時表示，台股受到通膨及中東政治因素影響，短期回檔無須太過焦慮，因為台股長線基本面仍有支撐，投資是長期的累積，定期定額才是勝率最高的投資方法，2024下半年建議「債六股四」策略性佈局ETF，利用熱門的金融債ETF 00933B搭配國民ETF 00878或追蹤美國費半指數的00830，可打包債券、高股息跟半導體商機，提高投資勝率。

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國泰投信總經理張雍川在線上講座時表示，進一步分析債市觀察，他說明債券品種有三大類，包括政府公債、投資等級債跟近期很夯的金融債，最近因為美國經濟數據表現不錯，美國聯準會還沒有降息打算，帶動各種債券的殖利率都有彈升，債券價格也小幅拉回，建議投資人在合適的殖利率高點時伺機進場，有耐心等待降息，未來有機會賺取資本利得的紅利。

▲國泰投信總經理張雍川表示台股短期回檔，投資人定期定額是最好解方。（圖／國泰投信提供）
▲國泰投信總經理張雍川表示台股短期回檔，投資人定期定額是最好解方。（圖／國泰投信提供）
對於下半年的ETF配置建議以及高股息ETF的選擇，國泰ETF研究團隊協理游日傑分析，高利率影響今年全球景氣趨緩，長線建議選擇固定收益的商品例如債券ETF，市場預期今年降息的步調不變，下半年策略可調整成「債大於股」，現階段大方向就是「領債息等降息」，但知道趨勢還要找對標的，才有機會提高報酬。

游日傑建議，債券ETF可選有月月配息跟收益平準金的國泰10Y+金融債00933B，指數持債包括摩根大通、花旗等大型銀行。而台股近期波動不小，挑選高股息ETF，首先就要考慮「安全感」，要考量成分股市值大小跟產業分散性，例如00878已經有快4年的成立績效，持股專注於大市值、ESG表現、有金融、半導體、電信等產業，可望達到安心領息的投資目標。

此外，國泰投信總經理張雍川也加碼推薦投資人關注半導體產業，他認為未來10年半導體將是市場主軸，而美股四大指數之一的費城半導體指數是全球最知名的半導體指數，涵蓋半導體全產業鏈，過去5年年化報酬率超過50%。

國泰費城半導體ETF 00830追蹤的就是費城半導體指數，指數4月下旬調整後，前三大持股將擴大到12%、10%、8%，等於是更全面的迎向AI大未來，可以說投資費半，就是投資在最受惠於AI趨勢的上中下游半導體產業鏈。去年費半指數飆升65％，今年以來持續保持亮眼漲勢，可趁近期受到通膨疑慮、中東戰火等因素短暫干擾，價格拉回時逢低進場，參與半導體上漲行情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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