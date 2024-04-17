字母哥缺席季後賽首輪前期！一數據顯示公鹿利空 復出無確切時間
NBA季後賽即將火熱開打，今（17）日附加賽率先登場。東區第三種子密爾瓦基公鹿隊首輪將對上第六種子印第安納溜馬，根據《ESPN》權威記者Adrian Wojnarowski報導，公鹿陣中大將「字母哥」Giannis Antetokounmpo因小腿拉傷將缺席短暫時間，預計能在系列賽後期回歸。
記者路皓惟/綜合報導
據報導指出，公鹿希望這位兩屆MVP得主能在系列賽後期回歸，但目前尚未有確切的時間，主帥Doc Rivers向記者表示：「Antetokounmpo的狀況很好，他看起來很好。」
據報導，Antetokounmpo正在接受持續的治療，自從4月9日在對波士頓塞爾提克中，因非接觸性碰撞倒地以來，他還未曾出場。
Antetokounmpo錯過了球隊例行賽的最後3場比賽，期間公鹿隊取得了1勝2敗的戰績。在 2023-24賽季公鹿隊缺少這位前鋒的9場比賽中，球隊取得4勝5負的戰績。
首輪系列賽對溜馬隊的比賽將於4月21日進行系列賽首戰，對公鹿隊來說，溜馬是一個相當棘手的對手；在例行賽中，印第安納溜馬以4勝1負戰優勢，也是是今年球季唯一4次擊敗公鹿隊的球隊。
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