39歲「詹皇」生涯第17次闖季後賽！39歲的喬丹則迎接生涯最後一舞

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39歲的喬丹，該季沒有率領巫師打進季後賽，但他在生涯最後一年仍全勤出戰82場，場均打37分鐘，能攻下20分、6.1籃板與3.8助攻，堪稱鐵人。
喬丹與LeBron James可說是主宰近30年的NBA季後賽的男人，兩人生涯完全處於不同時代，但共同點是在季後賽屢創紀錄，其中LeBron James生涯至今在季後賽已經拿下了8022分，第二則是Micheal Jordan的5987分，James在得分數據上領先。不過實際上，喬丹的得分能力毋庸置疑，只是他的季後賽出場次數不比James，所以在累積數據上稍微劣勢。
James在季後賽能拿下這麼多分，主要還是出賽場次夠多，詹皇生涯合計共打了282場季後賽，他是聯盟中唯一一位在季後賽出場超過1萬分鐘的球員，這也是其能夠成為季後賽得分歷史第1、抄截歷史第1、助攻歷史第2、進球數歷史第1、三分命中數歷史第2的原因。
喬丹生涯季後賽只有出賽179場，但他季後賽場均得分高達33.4分，即便面對90年代那種鐵血防守，他都能夠做到輕而易舉的得分。喬丹之所以能夠成為歷史級得分手，他的進攻技術和天賦都是缺一不可，出色的天賦造就了他打誰都錯位的能力。
此外在單場得分紀錄上，喬丹更是「神獸級」的存在，比累計型的數據，喬丹可能比不了一些生涯巔峰更長的球員，但比一些單場數據，喬丹十分無解，生涯季後賽合計8次單場50+，James生涯合計不過4次單場50+，連Kobe Bryant季後賽都不過只有1次單場50+。
或許大家在討論現在的「季後賽最強球員」喬丹還是LeBron James，但論真正歷史地位，喬丹坐擁6座FMVP，是聯盟史上奪得FMVP最多的球員，聯盟中最接近喬丹的球員，正是LeBron James。
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