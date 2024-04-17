準經長郭智輝曾涉證交法惹議！法部稱有罪、藍委酸「人設有缺陷」

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無奈還沒上任，就因「曾違證交法判刑」惹議。 國民黨立委王鴻薇揭露，郭智輝任崇越集團董事長時，曾違反證券交易法等遭起訴，並獲判有罪，且根據外媒報導，崇越曾替中國設晶圓廠，「這是準總統賴清德給台灣人的新經濟部長？」
藍委賴士葆也於今日立法院財政委員會上表示，郭智輝被爆出填製不實會計憑證、編製不實財報，形容郭是「過路財神」，將從客戶那邊收到的錢，把它變成自己的業績、股價上漲，2014年違反證交法171條，被判1年10個月；違反商會法，被判3個月。當時的辯護律師是現任國安會秘書長顧立雄，最後案子以緩刑5年告終。
賴士葆向法務部檢察司副司長簡美慧提問「緩刑是否有罪？」簡表示，「緩刑」代表法院認定事實之後認為是構成要件該當，但按照刑法74條規定，認為宣告期在2年以下和一定的條件，以暫不執行宣告行為適當。賴士葆追問，「所以到底有沒有罪」，簡美慧回應「有，但以暫不執行為必要。」
賴士葆嗆，郭智輝堪稱是「最懂半導體的經濟部長」，企業經營的很好，但台灣這樣的企業家這麼多，十分疑惑到底為什麼要找一個人設有缺陷的郭智輝。
對於違反證交法，崇越集團昨已發聲明表示，整件事起因為2007年商務糾紛，財報數字有出入，主動於2007年4月23日重編2006年1至3季財報；但因重編財報，涉及證券交易法相關規定。崇越科技強調，秉持上市公司負責態度，主動更正，故從輕發落，判予緩刑。依據公務人員第28條規定，接任經濟部部長並無違反規定。