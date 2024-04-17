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律師曝「黃子佼只是殺雞儆猴的雞」！親揭發聲目的：有心人該害怕

▲律師發文直言「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞」，並且親揭發聲目的。（圖／律師李怡貞臉書）
▲律師發文直言「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞」，並且親揭發聲目的。（圖／律師李怡貞臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人黃子佼的風波至今仍持續引起各界關注與討論，而在這一次的事件中積極發聲的律師李怡貞，也在今（17）日曬照發文透露自己為什麼這一次會特別關注這件事情，並在文中提到「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞沒錯，但是做了什麼骯髒事，那就是好好的為了社會當雞頭謝謝。」再度吸引許多網友關注與留言。

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▲律師李怡貞解釋為什麼她要為了黃子佼的事情大聲疾呼，獲得許多網友支持。（圖／孟耿如IG）
▲律師李怡貞解釋為什麼她要為了黃子佼的事情大聲疾呼，獲得許多網友支持。（圖／孟耿如IG）
律師李怡貞在貼文中寫道，「其實很多人都會覺得很奇怪，如果沒有想要選舉，到底為什麼黃子佼的事情我要這麼大聲疾呼？我想原因就是這張照片的攝影者吧！」律師李怡貞也透露，「這張是我女兒用我相機拍的，只是想給她未來多一點安全的社會環境，有心人士該害怕的就是我也只有這個目的沒有其他的了。」表明自己的動機單純就是為了女兒在未來能有好的環境。

此外，律師李怡貞也感謝這陣子的記者朋友約訪，以及新節目的邀約討論，「很不好意思都必須要拒絕，主要是因為我的時間很滿，還有也因為不想落人口實說是爭取曝光導致事件失焦，但因為震震有詞是娘家必須上，其他我在粉專上都講得很清楚了。」

▲律師李怡貞強調，「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞沒錯，但是做了什麼骯髒事，那就是好好的為了社會當雞頭謝謝。」（圖／律師李怡貞臉書）
▲律師李怡貞強調，「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞沒錯，但是做了什麼骯髒事，那就是好好的為了社會當雞頭謝謝。」（圖／律師李怡貞臉書）
律師李怡貞也提到，「你們知道記者朋友多辛苦嗎？假日的時候一個上午打了好幾多通電話想約訪，甚至今天也還有說可以到法院來等我開完庭的記者們」，她知道有很多人都在關心這件事，也都想要給孩子有一個更安全的未來，積極喊話表示「大家繼續努力！」最後，律師李怡貞也強調，「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞沒錯，但是做了什麼骯髒事，那就是好好的為了社會當雞頭謝謝。」

不少網友看到律師李怡貞的貼文之後，都紛紛留言表示，「我也有一個高一的女兒，只是想給她未來多一點安全的社會環境」、「真的謝謝李律師發聲，我也有2個寶貝孫女，也希望他們有一個安全的未來」、「為了女孩們的未來，大家一起努力！謝謝俠女律師」、「沉默是把無形的利刃，充斥在我們看不到的角落，真的非常感謝李律願意為孩子們發聲」、「天生正義護法的律師母親使命感」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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