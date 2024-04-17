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(G)I-DLE Minnie回家鄉！著泰國傳統服飾超優雅　粉讚：天生公主

▲(G)I-DLE成員Minnie離開台灣後獨自前往泰國參加一年一度的宋干節活動，身穿傳統泰國服飾的Minnie舉手投足間都盡顯優雅，讓粉絲們紛紛稱她是「天生的泰國公主」。（圖／翻攝自Minnie IG）
▲(G)I-DLE成員Minnie離開台灣後獨自前往泰國參加一年一度的宋干節活動，身穿傳統泰國服飾的Minnie舉手投足間都盡顯優雅，讓粉絲們紛紛稱她是「天生的泰國公主」。（圖／翻攝自Minnie IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣女團(G)I-DLE成員Minnie，上周末才剛來台，在高雄小巨蛋的超級拼盤演唱會《Golden Wave in Taiwan》上，為台灣粉絲帶來〈Super Lady〉、〈My Bag〉、〈Tomboy〉、〈Queen Card〉等多首熱歌曲引爆南台灣。結束後Minnie隨即獨自飛往故鄉泰國參加宋干節（潑水節）活動，身穿泰裝化身泰國公主，引起粉絲們熱議。

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▲(G)I-DLE今是第一次在高雄開唱，帶來《Super Lady》、《MY BAG》、《TOMBOY》、《Queencard》4首夯曲。（圖／超級圓頂）
▲Minnie（左2）剛在高雄結束《Golden Wave in Taiwan》超級拼盤演唱會。（圖／超級圓頂提供）
泰國宋干節是泰國一年一度的慶典活動，又稱泰國潑水節，每年固定在4月13日至4月15日舉辦，吸引全世界不少觀光客前往共襄盛舉。泰國知名百貨暹羅天地ICONSIAM每年會邀請許多明星擔任宋干女神，Minnie今年也受邀出席擔任其中一位宋干女神，不僅在家鄉父老面前風光無限，也展現Minnie在泰國人心目中地位。

▲Minnie身著泰國傳統服飾，一路走向活動舞台。（圖／翻攝自暹羅天地IG）
▲Minnie身著泰國傳統服飾，一路走向活動舞台。（圖／翻攝自暹羅天地IG）
只見Minnie身穿金色與紫粉色相間的泰國傳統服飾，從百貨公司暹羅天地的手扶梯上，一路跟著遊行人潮移動到戶外，接著登上活動舞台，舉手投足間都展現優雅氣息，不少粉絲看完影片後，紛紛稱讚Minnie根本是泰國公主，引發粉絲之間熱議。

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