(G)I-DLE Minnie回家鄉！著泰國傳統服飾超優雅 粉讚：天生公主
南韓超人氣女團(G)I-DLE成員Minnie，上周末才剛來台，在高雄小巨蛋的超級拼盤演唱會《Golden Wave in Taiwan》上，為台灣粉絲帶來〈Super Lady〉、〈My Bag〉、〈Tomboy〉、〈Queen Card〉等多首熱歌曲引爆南台灣。結束後Minnie隨即獨自飛往故鄉泰國參加宋干節（潑水節）活動，身穿泰裝化身泰國公主，引起粉絲們熱議。
記者張一笙／綜合報導
泰國宋干節是泰國一年一度的慶典活動，又稱泰國潑水節，每年固定在4月13日至4月15日舉辦，吸引全世界不少觀光客前往共襄盛舉。泰國知名百貨暹羅天地ICONSIAM每年會邀請許多明星擔任宋干女神，Minnie今年也受邀出席擔任其中一位宋干女神，不僅在家鄉父老面前風光無限，也展現Minnie在泰國人心目中地位。
只見Minnie身穿金色與紫粉色相間的泰國傳統服飾，從百貨公司暹羅天地的手扶梯上，一路跟著遊行人潮移動到戶外，接著登上活動舞台，舉手投足間都展現優雅氣息，不少粉絲看完影片後，紛紛稱讚Minnie根本是泰國公主，引發粉絲之間熱議。
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