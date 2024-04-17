要買黃金要快！台銀黃金存摺達每公克新台幣2506元、再創歷史新高
上週五（12日）因為市場預期伊朗將對以色列進行報復性攻擊，讓金價飆升到歷史新高價2431.29美元，雖然昨（16）日金價稍微下降，現貨黃金交易穩定在每盎司2382.72美元，6月交割的紐約黃金期貨則是下跌1%，來到每盎司2407.8美元，不過還是落在價格高檔區間。金價上漲也讓許多民眾欲哭無淚。
記者陳郁柔／台北報導
台灣銀樓業者表示，昨日金價飆升到每錢9630新台幣，差一點點就飆上萬元關卡，有民眾要購買黃金，打算結婚時使用，但是因為金價實在太貴了，因為這對新人原本在猶豫要不要購買黃金，沒想到9天之後，看中的商品竟然漲價了，而且還漲了將近6000元，但沒辦法，婚還是要結，只好忍痛買下了。對此，銀樓業者表示，這些都是冰山一角的案例。
觀察台灣銀行黃金存摺價格，今日再度上漲，來到每公克新台幣2506元，刷新上週五的紀錄2502元，再創歷史新高，由此可知，國內黃金價格漲勢還在繼續。
投資黃金超過40年的台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，雖然黃金現在漲勢驚人，但他覺得還沒有到特別誇張的地步；近期黃金飆漲是因為地緣政治因素，大約占60%，因為伊朗跟以色列軍事衝突升溫，將會影響全球原物料供需，另外一個原因，就是美國通膨還是在高檔位置，所以市場會擔心首次降息的時間點會不會延後，也有一派的人悲觀的認為，今年不會降息，因此資金開始流向避險資產，黃金價格也因此水漲船高。
石文信表示，這行做久了，覺得這波再快也沒有2008年那時這麼快，當時雷曼兄弟的突然倒閉與美林的被收購，金融界惶恐之餘，也讓避險資金湧向貴金屬，「曾經1天漲到1盎司200美元」，但也在短時間內迅速平穩。這波黃金價格衝最快就是上週，黃金短時間內衝到2400美元，一天漲1盎司100多塊美元。」見過黃金最兇猛時期，讓石文信直言，這次是有驚訝，「但覺得還好。」