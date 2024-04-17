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英國導遊來台定居！住台南1年半「揭3大差異」超震撼：我錯得離譜

▲英國導遊Zoe來台南居住1年半，她點出台南與英國3個最大的差異，直呼自己真是「錯得離譜」。（圖／翻攝自YT頻道「Stopkiddinstudio」）
▲英國導遊Zoe來台南居住1年半，她點出台南與英國3個最大的差異，直呼自己真是「錯得離譜」。（圖／翻攝自YT頻道「Stopkiddinstudio」）

記者賴禹妡／綜合報導

台南擁有大量豐富古蹟及在地小吃，深受外國遊客喜愛。近日YouTube頻道《不要鬧工作室》上傳最新影片，團隊訪問來台南居住1年半的英國導遊Zoe，她點出台南與英國3個最大的差異，直呼自己真是「錯得離譜」。

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Zoe表示，剛來台灣時，因為早就耳聞珍奶很有名，便滿懷期待地去品嚐，但當時不知道台南的特點是「萬物皆甜」，因此點了全糖的珍珠奶茶，導致她整晚都呈現「Sugar high」（高糖效應）的狀態，完全睡不著，崩潰直呼「天大的錯誤啊」。

▲英國導遊Zoe來台南居住1年半，她點出台南與英國3個最大的差異，直呼自己真是「錯得離譜」。（圖／翻攝自YT頻道「Stopkiddinstudio」）
▲Zoe剛來台灣時，不知道台南的特點是「萬物皆甜」，因此點了全糖的珍珠奶茶，導致她整晚都呈現「Sugar high」的狀態。（圖／翻攝自YT頻道「Stopkiddinstudio」）
Zoe接著提到，在英國或歐洲大部分店家的營業時間都是早上9點到下午5點，但台灣有許多店家到了早上10、11點才開門，雖然相對來說，購物時間就可以延長到更晚，但仍讓她一開始有些不適應。

最後，Zoe發現台灣餐廳大多都只營業中午或晚餐時段，到了下午2、3點就會關門休息，因此若是在較冷門的時段吃飯，都只能選擇便利商店。幸好想吃宵夜還能到夜市覓食，「尤其台南又是美食之都，你一定要到夜市看看」，但她也提醒，去夜市之前記得詢問當地人，因為每個夜市營業日期都不一樣。

▲英國導遊Zoe來台南居住1年半，她點出台南與英國3個最大的差異，直呼自己真是「錯得離譜」。（圖／翻攝自YT頻道「Stopkiddinstudio」）
▲Zoe向台南告白，認為當地擁有豐富文化及歷史景點，觀光客一定會愛上。（圖／翻攝自YT頻道「Stopkiddinstudio」）
Zoe也向台南告白，「身為一個住在台南一年半的導遊，我覺得觀光客會被台南豐富的文化所吸引，很多很酷又有意思的歷史和景點可以拜訪，重點是這裡舒適的步調和節奏」，結尾更大秀台語對話，看似已經非常融入台灣文化。


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