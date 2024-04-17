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恨死NBA附加賽！Draymond Green曝心聲：看不慣勇士成為第10種子

▲勇士西區排第10要打附加賽！「嘴綠」Draymond Green：我非常討厭它！（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士西區排第10要打附加賽！「嘴綠」Draymond Green：我非常討厭它！（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

金州勇士在例行賽尾聲鎖定西區第10種子，今（17）日於NBA附加賽對上沙加緬度國王，對於附加賽賽制，「嘴綠」Draymond Green 在個人播客節目上分享自己的看法，直言：「我真的恨死附加賽了！」

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在個人播客《The Draymond Green Show》中，Green坦言自己對附加賽的感受充滿矛盾，他說：「我討厭附加賽，我想讓你們知道，我真的很討厭它！」 然而，他隨後又表示：「這是有史以來最棒的發明，如果你看看附加賽對NBA帶來的益處，它真的是最棒的創意。」

作為勇士隊的冠軍成員，Green顯然對於勇士隊未能直接晉級季後賽感到有些失望，這也是他對附加賽表達痛恨的主要原因。然而，從籃球迷的視角來看，他也認識到附加賽為整個聯盟帶來的激情和不可預測性。

Green進一步解釋自己的想法，「自從NBA加入附加賽以來，使例行賽最後一個半月達到了完全不同的層次。真的很不一樣。所以，我討厭附加賽，我特別討厭成為第10種子，但儘管我討厭它，作為一名籃球運動員，作為一名籃球迷，這個附加賽瘋狂到你不得不喜歡。」

勇士隊附加賽首戰對上國王隊，如果順利拿下此戰勝利，他們下一戰將對上敗給洛杉磯湖人的紐奧良鵜鶘，以爭取季後賽門票。

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