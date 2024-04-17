婁峻碩緊摟焦凡凡！7年前「霸氣甜照」曝光：我偶像現在是我老公
藝人焦凡凡與婁峻碩愛情長跑7年，終於在2023年10月互相官宣求婚成功；這對可愛的情侶經常在社群平台上公開放閃，昨（16）日焦凡凡分享兩人7年前的「甜蜜合照」，還甜喊：「我的偶像現在是我老公！」吸引大批粉絲朝聖，見證兩人堅定不移的愛情。
記者黃雅琪／綜合報導
焦凡凡昨日深夜在社群平台上放閃，甜蜜高喊：「我的偶像現在是我老公？！我都不敢講那時候只是演一個被撿屍的人，出現不到1秒？怎麼那麼容易開心。」這張7年前的照片中，婁峻碩右手緊緊將焦凡凡摟進懷裡，兩人頭靠著頭相當親密，男方看起來像是在宣示主權：「這是我的女人！」霸氣模樣超迷人。
透過焦凡凡7年前的發文可以知道，這是當年她拍攝婁峻碩MV的合照：「今天拍偶像的MV還被搭肩，好害羞喔！」接著有粉絲詢問焦凡凡：「不說我還以為那時就已經是情侶了呢」，她也害羞回應當時已經在交往，只是還沒有對外公開關係而已：「對啦！只是還沒公開不敢太囂張，在一起了。」字裡行間透露幸福氛圍。
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