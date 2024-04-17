小薰才爆分手鄭人碩！苦勸白癡公主別因戲生情：眼睛要張開

婁峻碩緊摟焦凡凡！7年前「霸氣甜照」曝光：我偶像現在是我老公

▲焦凡凡（右）曬出7年前與婁峻碩的甜蜜合照，甜喊：「我偶像現在是我老公。」（圖／焦凡凡IG）
▲焦凡凡（右）曬出7年前與婁峻碩的甜蜜合照，甜喊：「我偶像現在是我老公。」（圖／焦凡凡IG）

記者黃雅琪／綜合報導

藝人焦凡凡與婁峻碩愛情長跑7年，終於在2023年10月互相官宣求婚成功；這對可愛的情侶經常在社群平台上公開放閃，昨（16）日焦凡凡分享兩人7年前的「甜蜜合照」，還甜喊：「我的偶像現在是我老公！」吸引大批粉絲朝聖，見證兩人堅定不移的愛情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲焦凡凡（左）與婁峻碩愛情長跑7年，即將結婚修成正果。（圖／焦凡凡Threads）
▲焦凡凡（左）與婁峻碩愛情長跑7年，即將結婚修成正果。（圖／焦凡凡Threads）
焦凡凡昨日深夜在社群平台上放閃，甜蜜高喊：「我的偶像現在是我老公？！我都不敢講那時候只是演一個被撿屍的人，出現不到1秒？怎麼那麼容易開心。」這張7年前的照片中，婁峻碩右手緊緊將焦凡凡摟進懷裡，兩人頭靠著頭相當親密，男方看起來像是在宣示主權：「這是我的女人！」霸氣模樣超迷人。

▲婁峻碩（右）向焦凡凡求婚成功。（圖／焦凡凡IG）
▲婁峻碩（右）向焦凡凡求婚成功。（圖／焦凡凡IG）
透過焦凡凡7年前的發文可以知道，這是當年她拍攝婁峻碩MV的合照：「今天拍偶像的MV還被搭肩，好害羞喔！」接著有粉絲詢問焦凡凡：「不說我還以為那時就已經是情侶了呢」，她也害羞回應當時已經在交往，只是還沒有對外公開關係而已：「對啦！只是還沒公開不敢太囂張，在一起了。」字裡行間透露幸福氛圍。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

黃偉晉開口「下面」遭疑開黃腔！婁峻碩力挺：話不要只聽一半

婁峻碩開唱「勾出超帥警察堂哥」！粉絲全瘋了：馬上去犯罪

婁峻碩鬆口談結婚進度！「婚禮不辦在台灣」　焦凡凡有可能先懷孕

張學友演唱會驚喜加開3場！2階段售票時間、7種票價全曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞