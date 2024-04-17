《不夠善良的我們》紅到中國！豆瓣評分超高被讚：打破台劇天花板
台劇《不夠善良的我們》開播以來熱度超高，過於現實的劇情引起不少觀眾心中共鳴，許瑋甯和林依晨的精湛演技，更是為她們之間的互動張力增添不少風采，不僅在台灣引發討論度，甚至連微博都瘋傳劇情，狂讚《不夠善良的我們》再度打破台劇天花板。
記者吳昕蓓／綜合報導
《不夠善良的我們》講述簡慶芬（林依晨飾）和Rebecca張怡靜（許瑋甯飾）同月同日生，也同時愛上同個男人何瑞之（賀軍翔飾），當年簡慶芬用計把何瑞之從Rebecca身邊搶過來，但在多年後，已經40歲左右的她們卻都不快樂，簡慶芬雖然成為何瑞之的老婆，卻始終不滿足平淡無奇的生活，而Rebecca看似活得有品味，擁有許多追求者，但其實也孤單空虛。
林依晨、許瑋甯在劇中將角色12年前後的變化演繹得十分到位，金鐘編導徐譽庭劇本描繪的人性掙扎與脆弱，都讓網友更有帶入感，甚至在微博掀起熱烈討論，有網友認為劇情過於殘酷，但也有人直言這才是人性，《不夠善良的我們》才上架4集就在中國豆瓣評分拿下極高的9分。
中國網友都忍不住大讚，「《不夠善良的我們》真的把情感細節處理的太細膩了」、「那種宿命的輪迴感，時刻都在提醒我們，你自己選的」、「三個主角的性格都各有各的不足，但人性本就如此啊，再好的人都有自己的私心和黑暗的一面，因為不夠善良所以真實」、「這部劇很細膩真實，很戳人心好吧」、「打破台劇天花板」。
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