台北喜來登吃到阿霞飯店！炒鱔魚、松葉蟹吃到飽　這招送紅蟳米糕

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從早餐時段即可嚐到傳統臺式早餐「海鮮飯湯」與「台南米糕」；午晚餐時段更加碼大啖肥美鮮嫩的「蒜蓉松葉蟹吃到飽」等手路菜。活動期間線上預訂並綁定信用卡，平日週一至週五晚餐及週六、週日午晚餐再送每人一份「招牌紅蟳米糕」，大啖肥美蟹膏與香Ｑ油飯。
此次合作推出的經典府城菜色不少，像是「古早味冷盤四天王」，有堅持以台南獨有火燒蝦與溫體豬絞肉等以豬網紗包裹後炸製，鮮香酥脆的「招牌蝦棗」，還有運用鮮蟹、火燒蝦、鴨蛋等製成的「阿霞蟳丸」，還有坊間少見的「炸豬肝捲」，以及選用溫體豬後腿肉丁與特選紅麴、紹興酒、紅露酒製成的「特色粉腸」。另一亮點為阿霞飯店飄香數十年的絕版老菜「鮑魚海鮮飯湯」將在本次活動於十二廚獨家復刻重現，南部獨有的特色小吃以彈牙鮑魚片、白蝦、蟹腿及中卷等豐富海味，淋上濃郁大骨高湯，鮮美湯頭傳承記憶中的好滋味。
而「生炒鱔魚意麵」更是到阿霞飯店必吃的菜色，堅持選用新鮮活鱔，以醬油、米酒、白醋、五印醋等調料大火爆炒燻入鑊氣，再搭佐雞蛋麵，鱔魚鮮脆伴隨酸甜焦香味。另還有「避風塘金沙肋排」、阿霞飯店經典湯鍋「砂鍋鴨」、鮮甜十足的「黃金醬蟹肉娃娃菜」。並有多款佐酒必備涮嘴「金沙魚皮」、「虱目魚餅」等搭配ASAHI生啤酒暢飲，越吃越上癮。
甜點餐檯則有阿霞飯店招牌甜湯「杏仁豆腐」，有別港式滑嫩口感、吳健豪主廚使用南杏磨製成獨特Ｑ彈杏仁豆腐，淋上以紅棗、龍眼、紅糖、以及台南特色冬瓜糖熬煮的糖水，搭配現煮湯圓、蜜紅豆、桂圓、芋頭、紅棗等配料清涼又消暑。
另一家飯店人氣吃到飽餐廳台北萬豪酒店一樓的Lobby Lounge，則是自即日起至6月30日止，不分平假日、連續假期推出「英式爐烤 豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽，每人1,450元+10%，即享傳統英式爐烤牛排無限量供應，搭配鬆軟約克夏布丁、綿密洋芋泥、爐烤番茄等經典配菜，以及法式里昂沙拉、經典千層酥皮湯。
嚴選油花均勻、肉質軟嫩的美國肋眼牛，牛肉原塊先抹上法式芥末醬、粗鹽、百里香、黑胡椒等香料醃製一天入味。採兩段式烹調，先以80°C低溫慢烤三小時，再以高溫爐烤讓外層更加酥脆、鎖住肉汁精華。享用時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒及時蔬熬煮的香濃紅酒醬。