湖人首輪交手金塊！魔術強森：想要冠軍就必須先打敗「最強球隊」
NBA洛杉磯湖人在今（17）日西區附加賽首戰，靠著「詹皇」LeBron James繳出「準大三元表現」，以108:106戰勝紐奧良鵜鶘，鎖定西區第7的位置，將在首輪面對丹佛金塊，對此湖人名宿Magic Johnson直言，「想看湖人在首輪面對金塊，因為想要變成最強，就要打敗『最強』！」
記者張志宇/綜合報導
今（17）日湖人交手鵜鶘賽前，湖人名宿Magic Johnson在受訪時表示，「希望湖人能戰勝鵜鶘，不要去想避開金塊，雖然本賽季湖人在例行賽被金塊橫掃，但湖人在第2、3、4場交手金塊時，分數都很接近，而且如果湖人本賽季想奪冠，作為一名競爭者，你想成為最強，就要打敗『最強』！」
湖人本場靠著「詹皇」LeBron James轟下23分、9助攻、9籃板「準大三元表現」，與D’Angelo Russell末節關鍵三分，率領湖人以108:106戰勝鵜鶘，將在季後賽首輪交手西區第2種子丹佛金塊。
值得一提，面對金塊MVP長人Nikola Jokic時，Anthony Davis則是苦吞8連敗（包含去年被金塊橫掃的季後賽），若湖人想要晉級到次輪，除了球隊必須保持健康外，Anthony Davis的發揮也將格外關鍵。
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