高虹安涉詐領助理費！男友李忠庭首度以證人出庭 一度遭列被告
新竹市市長高虹安任職立委，涉嫌詐領助理費46萬，台北地院從10日起密集排審，傳喚前助理黃惠玟、陳奐宇進行詰問，今（17）日將傳喚高虹安的男友李忠庭以證人身份出席，高虹安本人有機會也將會坐上證人席。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，高虹安在擔任台灣民眾黨不分區立委時，與黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等人共同浮報薪資、加班費，要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，浮報酬金8萬多元、加班費54萬多元，扣除獎金及公務支出後，檢方認定高虹安共詐領46萬30元，起訴5人涉犯《貪污治罪條例》利用職務上之機會詐取財物等罪嫌，目前黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷都認罪，高虹安、王郁文則不認罪。
上月27日開庭時，黃惠玟表示，零用金制度確實是她向高虹安辦公室提出，財源來自助理薪資差額，以及用助理名義每月向立院盡量申報到上限的加班費，而助理費要給多少全由高虹安決定，且助理個別助理該繳回多少錢、入帳後回捐也由高虹安決定。
高虹安和李忠庭的關係密切，涉貪案爆發後李忠庭一度被列為被告，被查出在2020年2月至2021年3月期間，每月支領2萬至5萬元薪資，不過李忠庭確實有負責安排行程、管理辦公室機器人等工作，最終以不起訴處分確定。但是檢調更進一步查出，李忠庭明明同為高虹安的助理，但卻不像其他助理一樣有退款的紀錄。今天合議庭傳喚李忠庭出庭作證，而這也是他針對此案首度公開說法。