溫朗東指徐巧芯公公助夫逃兵 劉彥澧拉褲管出示血管瘤狠打臉
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐案被政治評論員、電視名嘴溫朗東連日打臉，昨天她反控溫朗東曾逃兵、撂話「你準備要坐牢了！」溫朗東反咬徐巧芯，指她老公劉彥澧當年在公公的「熱誠陪同」下，直接獲判免役。劉彥澧今早拉開褲管說明，自己的確有10幾公分大的血管瘤，無法從事游泳、跑步等運動，也不能開刀治療，才無法當兵，要求溫朗東為傷害父親和他的名譽一事道歉。
記者顏幸如／台中報導
溫朗東昨晚在臉書開砲「徐巧芯喜歡血流成河嗎？我的兵役問題，我已經回答。請讓我也問一句：妳老公劉彥澧，當年是否在國軍高雄總醫院屏東分院體檢，在妳公公（國防醫學院畢業，前三軍總醫院外科主治醫師）的『熱誠陪同』下，直接獲判免役，羨煞體檢眾人？」
擔任台中市政府研考會主委的劉彥澧，今（17）日上午到台中市議會備詢前被媒體包圍，有備而來的他秀出6張資料，包括自己病歷、當年體檢單、屏東縣政府判定免役體位的證明等。
劉彥澧說，自己於2009年1月16日到台北三總體檢，當時的體檢醫師蔡建松目前已是軍醫局的局長，醫師檢出他的右小腿有動靜脈血管瘤，不能久站、奔跑、游泳；之後他自己到高雄榮總複檢，並未由父親陪同，複檢的醫師同樣檢出右小腿動靜脈瘤，之後屏東縣政府依據兵役法判定免役體位。
劉彥澧拉開右腿褲管說，上星期他也做了體檢，從核磁共振結果可以看出，左右兩小腿的大小明顯不同，目前血管瘤已經長到13.4乘以9.1乘以2.7公分，醫生表示如果要透過外科手術移除，必須連肌肉血管一併移，如此一來會更慘，連行動走路都會有困難，目前只能選擇和血管瘤共處。
劉彥澧說，事關個人隱私，自己不見得要解釋那麼多，但太太是公眾人物，本就應該接受大家質疑，自己願意負責任的公佈個人病例。但溫朗東沒提任何證據，就用發問的方式，暗示多年前自己在父親陪同下假兵役體檢、特權免役，非常不負責任，傷害父親和他名譽，呼籲溫朗東正式道歉，謠言也能止於智者。