張育成復健賽開轟！鄭宗哲本季首轟也出爐 一棒助陳柏毓逃敗
張育成開轟，復健賽恢復良好！美國職棒坦帕灣光芒隊台灣好手張育成，今（17）日在左腹斜肌拉傷後，首度回到賽場出賽，結果他首場就開轟，復原狀況良好，張育成狀況若不錯，有機會被看到，甚至回到大聯盟。而匹茲堡海盜2A今（17）日對上金鶯，台灣好手鄭宗哲大爆發，繳出單場3安猛打賞，以及本季首轟，且4度上壘，上壘率百分百，而海盜先發，也是台灣好手陳柏毓今天主投4.1局掉4分無關勝敗。
記者吳政紘/綜合報導
張育成是在春訓受傷，2月29日，他因爲揮棒造成左腹斜肌拉傷，需休養6到8週的時間，不過他在熱身賽首戰就開轟，熱身賽出賽2場，共3打數敲1安，打擊率3成33，昨日張育成深夜發文，他提到自己即將回歸，他寫下：「接下來我一樣會拼勁全力，一步一步來 用最快的速度回到球場。」
去年張育成因為左手鉤骨骨折，缺陣2個多月的時間，但他在小聯盟打擊，傷勢反覆，最後無法回到大聯盟，提前宣布球季結束，之後回國，他曾一度不排斥回到台灣加入中職，也不排除日職、韓職邀約，最後還是跟光芒簽下小聯盟約，附帶大聯盟春訓。
鄭宗哲此役擔任球隊5棒游擊手，首打席就敲出左外野方向安打上壘，第二打席再用觸擊點出內野安打，第三打席選到四壞保送上壘，第四打席他在7局敲出本季首轟，幫助比數追成4：4平手。
鄭宗哲開季手感不佳，賽前打擊率僅1成58，不過在今天繳出本季首度猛打賞後，打擊率一口氣升到2成73，陳柏毓主投4.1局被打7支安打，包含Dylan Beavers的陽春砲，失掉4分都是自責分，送出2K、1保送，賽季防禦率9.39。
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