國民黨團週末率團赴中！傅崐萁證實：政府不做、國會議員要扛責
在「馬習二會」剛落幕之際，傳出國民黨立院黨團也將赴陸訪問，目標是出訪北京，時間點就落在本週末20、21日，且接見層級同樣也會非常的高。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（17）日證實，強調兩岸當前局勢被民進黨弄得兵凶戰危，台灣的觀光產業變「慘業」，兩岸急需交流溝通，「既然政府做不到也不願意做，國會議員就要扛起責任」。
記者林怡昕／台北報導
據報導，傳出國民黨立院黨團也將赴陸訪問，目標是出訪北京，時間點就落在本週末20、21日，原本黨團想要邀約20位立委一起出訪，但行程因為花蓮強震，已經延誤一周，許多立委不克出席，讓這次黨團出訪對岸快閃之旅規模不如原來。
對此，傅崐萁今大方坦承，前往大陸訪問是重要且必要的行程，兩岸當前局勢被民進黨弄得兵凶戰危，導致兩岸交流全面斷線，不僅影響到兩岸人民的交流往來，更是讓台灣的觀光產業變「慘業」，因此兩岸急需交流溝通。
傅崐萁指出，當前看到全世界都在紛擾，日前爆發阿拉伯國家的軍事衝突，伊朗對以色列發起軍事動作，還有烏克蘭及俄羅斯的衝突也還沒結束。兩岸關係當前相當緊張，台灣海峽更是被外媒形容為「火藥庫」或是「世界上最危險的地方」，但我們政府絲毫沒有任何促進兩岸和平交流的作為，甚至讓兩岸關係每況愈下，更為緊張。
傅崐萁強調，既然政府做不到也不願意做，國會議員就要肩負起兩岸和平交流溝通的責任，兩岸交流在民進黨執政下全面斷線，唯有人民自救才能突破困境。他也強調，大家都期盼520以前在野黨加把勁推動交流，讓兩岸關係能夠春暖花開。