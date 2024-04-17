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「今夏沒那麼容易度過」　前廠長爆電力危機：新總統知道嗎？

▲台電四部機組15日傍晚跳機，備轉容量一度只剩2%多，差點造成北台灣大停電。（圖／資料照片）
▲台電四部機組15日傍晚跳機，備轉容量一度只剩2%多，差點造成北台灣大停電。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

台電四部機組15日傍晚跳機，備轉容量一度只剩2%多，差點造成北台灣大停電，後來靠著較大廠降載，以及啟動包括核電幾級柴油發電機在內的機組，才度過危機。對此，核四前廠長王伯輝表示，今年7月核三廠一號機又要停役，直呼「今年的夏天，假如，機組又有個三長兩短，就沒有那麼容易度過了！」

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王伯輝16日在臉書發文透露，記得剛進電力公司沒有多久，當時的董事長就說，電力公司的任務就是要供應價廉、優質、且隨時可用的電；當時台灣正經濟起飛，一個暑假必須要增加一個火力機組才足以應付，那個年代，政府也沒有限制電力公司哪種能源不能用等，且核電是威權體制下的重要建設之一，「所以，我們在5、6年之內，完成了核二的工程，隨後也在民國73、74年左右，又完成了核三廠，當年核能最高的佔比達全國發電量的53％，那幾年有石油危機，台灣的電价不升反跌！」

王伯輝續指，隨著民進黨興起，打著反核的招牌，再加上當時宣傳，讓民眾以為核能發電是萬惡不赦，導致拼命建設20年左右的核四廠，一夕之間就豬羊變色。針對這次北部差點大限電，台積電出動自備的36萬瓩柴油發電機，王伯輝表示，電力公司要求大用戶少用電，且它們自備的柴油機要上線，在這種情況下，電力公司度過了苦難的一夜，臉書上的朋友戲稱「半導體不是護國神山，它的柴油機才是真正的護國神山」，沒有疫苗找半導體產業協助，沒有電也找它們協助，政府不會不好意思嗎？

王伯輝直言，今年的夏天，若機組又有個三長兩短，就沒有那麼容易度過了，昨晚這個例子，是給執政者一個警燈。他也以一個40年核能工作者的立場良心的表示「核能沒有像你們宣傳的那麼恐怖及罪惡；再生能源，來源靠大自然，無法控制，沒有政府宣傳的那樣的『偉大』。去年在杜拜的世界氣候變遷會議，已經有20多國簽署承諾2050年要將核能發電增加為目前的三倍；今年3月在比列時舉辦的首屆核能高峰會，有35個政治領袖及300個CEO參加，大家都肯定核電！」

王伯輝補充，有件讓人很驚訝的事，今年2月份，美國普林斯頓大學的研究者發現，經過近40年，車諾比的野狼居然身體上自己產生了抗癌基因；他身為一個核工系的畢業生，在民國60年代，老師曾說過，巨量輻射所造成的傷害，在廣島及長崎上，就有例子，但這種機會不大。至於「長期」「微量輻射」的效應如何？一直沒有定論也實在很難做研究，沒想到車諾比電廠的野狼給了人類一個啓示，「或許當年我們所受的教育對輻射的觀念要修正！」

王伯輝強調，「凡事，相信科技！眼見為實！核能到底可怕嗎？政府就開放核電廠給民眾去看看嗎？不要一直關起門來做皇帝？一個國家、一個社會視科技為無物時，將會往下沈淪！清末，用義和團來對抗洋槍洋炮是中華民族的一個實例。正值，新總統要上任，昨晚的震撼教育，新總統知道嗎？」

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