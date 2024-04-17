黃曙光請辭稱「身心俱疲」！黃珊珊心疼身體出狀況：支持好好休息
民進黨政府全力推動潛艦國造，首艘國造原型潛艦「海鯤軍艦」正執行泊港測試（HAT）最後測試項目。不過，國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光昨日傳出請辭，並發出370字聲明稱「身心俱疲、無關政治」。對此，黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今（17）日表示，國家利益大於個人利益、更應高於政黨利益，並支持支持黃曙光好好休息。
記者呂炯昌／台北報導
黃珊珊表示，兩周前，因為媽媽肺炎住院，他跟二哥到醫院探視，他告訴我即將在五月離開現職，辭去國安會諮詢委員與潛艦小組召集人的職務，因為政府即將交接，本應總辭，而且潛艦國造制度已建立、原型艦也按計畫進行中，「其實我一點也不意外，因為這八年來，他真的很忙很累，常常到處飛國外，身體也出了些狀況，這次看到他比過年時更瘦更黑，身為家人，我當然支持他好好休息！」
黃珊珊表示，為了潛艦國造，他扛下這艱鉅的任務，軍人一生最重要的就是保家衛國，她高中時他赴荷蘭幾年接潛艇回來，接下來幾十年看到他不眠不休、幾乎沒有個人私生活、沒有交際應酬，全心全意為國效力的軍人本色。
黃珊珊提到，在大選前潛艦國造引起非常多的爭議與口水，他的心情可想而知，但為了國家利益隱忍不發，現在，他終於可以自由為自己活，也可以說該說的話了。
黃珊珊表示，軍備與國防是台灣安身立命的護城河，在國家利益之前，每個個人都很渺小，不應該為了個人利益或政黨利益犧牲國家利益，中華民國是主權獨立的國家，不管你有何種意識形態與政黨立場，對於國家利益，每一個台灣人的立場都應該是一致對外的。