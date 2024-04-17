撿便宜趁今天？台積電法說明登場 國內5檔半導體ETF有望受惠
由於中東政治局勢緊張，導致全球股市慘遭血洗，昨（16）日台股帶量跌破月線，電子權值股也一片綠油油，成分股紛紛走跌，也讓中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）等五檔半導體ETF全數跌破月線，法人表示，台積電明（18）日將舉辦法說會，半導體ETF有望受惠，並且半導體產業仍在景氣復甦階段，股價短線拉回就是買點。
記者陳郁柔／台北報導
台積電、聯發科、聯電等半導體權值股全數重挫，護國神山台積電更是摜破800元大關，也讓台灣5檔半導體ETF也同步跌破月線，新光臺灣半導體30 （00904）經理人詹佳峯表示，近期中東政治局勢升溫，全球金融市場震盪加劇，市場擔憂中東地區未來引發更廣泛衝突，升高避險情緒，使美國10年公債殖利率飆升，台灣半導體類股也難以倖免。不過，詹佳峯認為，地緣政治風險僅短線影響盤勢，中長期仍看好全球半導體景氣回升趨勢，及台灣半導體產業在全球AI浪潮下的獨特競爭優勢。
另外，明天台積電將舉辦法說會，市場看好今年度台積電有機會上修資本支出，此外，聯發科、大立光等也接著舉辦法說會，市場也在等待更多利多消息出籠。此外，各大科技巨頭包括超微、英特爾、聯發科、美超微、輝達也將相繼發布財報，AI伺服器、AI PC等投資題材有望再起。不僅如此，6月也要再迎來產業大事，就是COMPUTEX開展，法人預估整體國內半導體類股及AI供應鏈第二季業績展望明朗，建議一般投資人可以選擇擁「高含積量」與「高含科量」的半導體ETF，趁現階段大盤回跌、半導體ETF股價回檔，低接卡位或定期定額佈局，較能掌握下一波半導體股反彈新牛勢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。