去韓國免囤貨了！全台7-11開賣「SF扁可頌麵包」：挑戰法國人底線
繼鳳梨披薩惹怒義大利人後，又一款挑戰法國人的美食誕生，韓國熱度超高的「壓扁可頌麵包」台灣也有了！7-11開賣「韓國SF壓扁可頌麵包」，將傳統法式可頌經由多道工序製作成薄片般，造型跟口感完全扭轉可頌麵包印象，在全韓國咖啡廳及便利商店爆紅熱賣，也是台灣旅客必買的伴手禮之一，7-11還有新品兩件8折、三件77折優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
韓國SNS討論熱度最高的「壓扁可頌麵包」，最早是由韓國某間麵包店廚師發明給女兒的點心，顛覆可頌麵包傳統印象的美味，不僅在韓國爆紅，也是受到台灣旅客喜愛的伴手禮之一！現在全台7-11也有賣韓國直送的免可送了，單片原價69元，5月14日前還有兩件8折、三件77折。
極致超薄的「壓扁可頌(크룽지)」每片厚度約為0.5cm，完美厚度就像在吃餅乾般，單吃就相當酥脆香甜，更有多種升級吃法，淋上蜂蜜或夾入冰淇淋，整體味道層次更升級，口口驚奇，到便利商店就隨時都能輕鬆變出韓式下午茶，首批限量到貨，不必飛韓國就能跟上流行！
此外，全家則是即日起推出台灣便利商店首發「生麵包」系列，日本爆紅的「生吐司」在台灣超商也能輕鬆入手，主打直接吃就很好吃的柔軟口感，以紐西蘭鮮奶油揉合成細緻綿密、蓬鬆柔軟的麵包體，每一口都能體驗極致綿柔的美味，並且瞬間療癒！
系列品項共3款，其中「生奶油手排包」於表面擠上滿滿墨西哥醬，口味香甜且具份量，每個只要35元；「鹹奶油手撕包」則可嘗到鹹香奶油滋味及烘烤過後的油香口感，每個39元，4/24開賣；「鹹奶油菠蘿小土司」除了有濃郁的奶油鹹香味之外，還有厚實的菠蘿皮增添口感，每個35元