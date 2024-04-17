超商發錢了！7-11、全家隱藏優惠「記得多一步驟」：送50元購物金

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全家自4月19日起至4月30日，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。
結帳48小時內，系統會派發50元購物金制全家APP會員帳戶，可是「全家APP」點選「酷碰券」即可兌換使用。50元購物金單筆結帳滿300元可折抵一張，限250萬組贈完為止。
📌全家50元購物金買什麼？哈根達斯雪糕「全品項買3送3」
50元購物金須滿300元才可折抵一張，就有不少網友推薦搭配哈根達斯雪糕優惠！全家4月24日起至4月28日，哈根達斯雪糕「全品項買3送3」，單件原價129元、特價六件只要387元，搭配50元購物金，平均單支56元，低於5折的優惠算是歷史新低價。
7-11則是今起即日起至5月14日展開冰品博覽會，Häagen-Dazs哈根達斯指定迷你杯／獨家雪酥祭出2件79折、3件75折優惠；4月24日至4月28日連續5天，同樣有哈根達斯雪糕「全品項買3送3」。
🟡7-11取貨集點活動，領4個包裹賺30元購物金、12點送整串衛生紙
7-11「包裹安心取集點活動」即起至5月28日前開跑，取件一個包裹贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串，要注意的是此為APP會員活動，無論是7-11還是全家，結帳櫃檯取件時一定要請店員先幫忙刷條碼。
就有網友表示，取貨門市的7-11店員不清楚活動規則，導致忘記取件前先刷條碼，領完包裹後，要報手機號碼集點數，才發現收據已經列印無法集點，提醒民眾一定要先刷「APP會員條碼」再領取包裹，以免白白損失30元購物金。
◾滿3點 免費換UNI Water 1瓶
◾滿4點 免費換30元7-ELEVEN購物金抵用券
◾滿6點 免費換60元7-ELEVEN運費抵用券
◾滿12點 免費換限量五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串(每會員限兌換1次)