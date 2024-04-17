《俠盜獵車手》發行商宣布裁員！約600人丟飯碗 部分項目遭取消
知名人氣遊戲《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）的發行商T2（Take-Two Interactive Software），16日宣佈將裁員5％人力、約600位員工，且作為成本削減計劃的一部分，公司還將取消幾個正在開發的項目，但並未透露具體遭取消的項目為何。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，裁員與項目取消預計可替T2省下1.65～2億美元的成本，人力精簡消息傳出後，T2的股價在盤後交易中上漲了約1％，讓今年以來股價已經下跌約10％的T2能稍微喘口氣。
T2成為繼Riot Games、EA、Sony後，今年又一家裁員的遊戲巨頭，研究公司Newzoo表示，隨著遊戲玩家的遊戲時間減少，預計到2026年，PC和遊戲主機遊戲的收入成長將繼續低於疫情前的水平。
《俠盜獵車手6》預計將在2025年發布，不過也有消息指出，開發進度落後，《俠盜獵車手6》上市時間可能會推遲到2026年。遊戲媒體《IGN》報導指出，T2的執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）在今年2月才強調沒有計畫裁員，並稱由於《俠盜獵車手6》的開發，公司將處於「增長模式」，不料卻在16日宣布裁員。