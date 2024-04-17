名嘴Skip：我不相信湖人會贏！要不是Zion Williamson最後傷退
今（17）日稍早結束的NBA附加賽中，洛杉磯湖人以110：106險勝紐奧良鵜鶘，成功晉級季後賽，首輪將面對衛冕軍丹佛金塊。然而，鵜鶘當家球星Zion Williamson身上，他在比賽最後3分鐘因傷退場，成為勝負的分水嶺，對此《Fox Sports》名嘴Skip Bayless直言：「要不是Zion提前傷退，我不相信湖人會贏。」
記者路皓惟/綜合報導
在第四節比賽中，Williamson率鵜鶘打出一波9：0的攻勢，之後他又在3分19秒時強力切入，在Anthony Davis面前得分，砍下本場第40分，鵜鶘也一度把比分追平，只是最終結果不如球隊所願。
Williamson在切入得分之後，湖人喊出暫停，Williamson走下場時，用衣服摀住了臉，似乎有點沮喪，然後就離開了球場，並直到比賽結束都沒有回歸，鵜鶘最終也輸掉了比賽。
Williamson的傷退成為比賽的關鍵點，賽後，Bayless在節目上表示：「湖人在最後時刻的罰球雖然精彩，但如果不是Zion在那個關鍵時刻遭遇突然的傷病，我不相信湖人會贏。」這番言論引發球迷熱議，但也反映出Zion對鵜鶘隊的重要性。
針對Williamson的傷勢狀況，鵜鶘隊總教練Willie Green在賽後記者會上表示，他傷勢情況將在明天進一步評估，「Zion將接受進一步的檢查來確定傷勢的嚴重程度，還不確定Zion能否參加附加賽的最後一場比賽。」
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