女騎士停紅燈「蛇爬上背狂扭」！她目睹嚇壞不敢講：怕蛇受驚攻擊
台灣擁有豐富自然生態，路邊也有許多野生動物，尤其最近天氣潮濕悶熱，更要小心野蛇出沒。近日就有一名網友發文提醒，她在淡水往三芝的馬路上，目睹一名女機車騎士被野蛇默默爬上身，她雖想出聲提醒，又怕蛇受到驚嚇而攻擊人，因此緊跟在後面關心狀況，所幸最後女騎士僅受到驚嚇，畫面曝光後也引來3000人嚇壞直呼「這也太可怕了！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（16）日在臉書社團「阮厝住三芝」中曬出照片，表示15日晚間19時她坐在機車後座，目睹前方女騎士背部竟纏繞一條野蛇，「我其實非常想告訴這小姐，但是又怕蛇受到了驚嚇，攻擊人」。只見照片中該名女騎士正在等紅燈，原PO後製一個箭頭指向女騎士背部，一條蛇正攀爬在女騎士身上。
原PO透露，她當下看到有生物扭動著頭往女騎士身上爬，細看才發現竟是一條蛇，期間女騎士有感覺到頸部有異狀，還撥動了一下，但隨後便加速騎走。不久後，原PO又在三芝市區遇到該名女騎士，「那條蛇頭在那搖頭晃腦著，尾巴纏繞著她的包背帶上」。
最後，原PO目睹女騎士回家後，在樓下尖叫兩聲，當時他們立即繞去關心，發現女騎士已經下車在東張西望，似乎是被嚇壞在尋找已逃竄的蛇，「我們想她沒被咬，就默默的離開了」。貼文曝光後，引來超過3000人按讚熱議，眾人紛紛嚇瘋直呼「這也太可怕了」、「不說還以為是背帶」、「這回家看到會嚇死吧」。